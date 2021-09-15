В России создали тест для выявления смертоносного вируса Нипах

Попова сообщила, что российские ученые «очень быстро сделали тест-систему».
«То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами», — заявила она на встрече с медиками Ростовского государственного медицинского университета (цитата по ТАСС).
С марта 2020 года вирус Нипах обнаружили у некоторых видов летучих мышей и крыланов. Ученые обеспокоены, что места скопления летучих мышей распространены в районах проживания людей.
Нипах передается человеку от животных, через зараженную еду или от другого человека. Болезнь может протекать по-разному: от бессимптомной инфекции до смертельного энцефалита. Первая вспышка заболевания была выявлена в 1999 году в Малайзии. В мире пока не создано вакцин и препаратов от этого вируса.