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09:48 (мск), источник: Коммерсантъ

В России создали тест для выявления смертоносного вируса Нипах

В России уже разработали тест-систему для выявления вируса Нипах, выявленного в Индии, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Всемирная организация здравоохранения оценивает смертность от вируса в 40−75%.

Источник: РИА "Новости"

Попова сообщила, что российские ученые «очень быстро сделали тест-систему».

«То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами», — заявила она на встрече с медиками Ростовского государственного медицинского университета (цитата по ТАСС).

С марта 2020 года вирус Нипах обнаружили у некоторых видов летучих мышей и крыланов. Ученые обеспокоены, что места скопления летучих мышей распространены в районах проживания людей.

Нипах передается человеку от животных, через зараженную еду или от другого человека. Болезнь может протекать по-разному: от бессимптомной инфекции до смертельного энцефалита. Первая вспышка заболевания была выявлена в 1999 году в Малайзии. В мире пока не создано вакцин и препаратов от этого вируса.

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