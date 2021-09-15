Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: первое применение танков в боевых действиях Подписание русско-византийского договора, первое применение танков в боевых действиях, день рождения Агаты Кристи и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
17Drone Photo Awards 2021
12День знаний в России
11:48 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму археологи нашли коллекцию аланских украшений III века — фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Ученые Крымского федерального университета (КФУ) в ходе раскопок в могильнике Опушки в Симферопольском районе обнаружили редкую по своей сохранности коллекцию украшений III века нашей эры. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

4
фотографии

Украшения выполнены в сердоликовом стиле: одна пара серег, три браслета и два нагрудных украшения.

По словам специалистов, ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам. Они найдены в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке н.э. По наличию украшений не только рядом с останками женщин, но и детей, археологи сделали вывод, что высокое социальное положение у аланских племен передавалось по наследству.

Новость
Уникальный меч железного века нашли в пункте приема металлолома в Сибири

По словам доктора исторических наук, профессора кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игоря Храпунова, большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции.

«Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его еще называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность — инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространен от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III — первой половиной IV века нашей эры», — рассказал Храпунов.

Кроме того, археологи нашли экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку. В отличие от большинства оружия, которое обычно клали у пояса захороненных, эти мечи всегда находятся на головах и плечах погребенных воинов. Такие экземпляры находят в разных регионах Европы, но большая часть происходит именно из Крыма и Северного Кавказа.

Храпунов отметил, что могильник Опушки является местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. На сегодняшний день исследована седьмая часть могильника.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
Возрастное ограничение 18+
Лавров призвал Украину иметь достоинство и перестать клянчить
Суд оправдал россиянку, ранившую ножом напавшего на нее сожителя
На портале госуслуг обнаружили переход на мошеннические сайты
Российские застройщики начали менять тактику продаж
Японцы вступились за разодевшуюся в меха Загитову
Россиянам объяснили, как начать получать пенсию супруга
Минтруд изменит правила назначения пособий на детей
Hi-Tech
Представили iPhone 13: новая линейка смартфонов Apple 120 Гц, 1 ТБ и много улучшений в камерах
Авто
Взбесившийся водитель экскаватора смял кабины грузовиков (видео) Таким образом мужчина якобы протестовал против задержки зарплаты
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
Дети
Беременная Нюша поделилась забавными семейными фото Подписчики в восторге от мимики маленькой Симбы
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
7 товаров, благодаря которым чайник и свет включатся сами
10 акцентных цветов для серого интерьера
5 признаков ковра, который испортит интерьер
Как выглядит просторная квартира в классическом стиле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь