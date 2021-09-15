В Крыму археологи нашли коллекцию аланских украшений III века — фото

Украшения выполнены в сердоликовом стиле: одна пара серег, три браслета и два нагрудных украшения.
По словам специалистов, ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам. Они найдены в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке н.э. По наличию украшений не только рядом с останками женщин, но и детей, археологи сделали вывод, что высокое социальное положение у аланских племен передавалось по наследству.
По словам доктора исторических наук, профессора кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игоря Храпунова, большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции.
«Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его еще называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность — инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространен от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III — первой половиной IV века нашей эры», — рассказал Храпунов.
Кроме того, археологи нашли экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку. В отличие от большинства оружия, которое обычно клали у пояса захороненных, эти мечи всегда находятся на головах и плечах погребенных воинов. Такие экземпляры находят в разных регионах Европы, но большая часть происходит именно из Крыма и Северного Кавказа.
Храпунов отметил, что могильник Опушки является местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. На сегодняшний день исследована седьмая часть могильника.