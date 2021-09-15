10:23 (мск), источник: N + 1
Древнейшая карта Америки оказалась подделкой
Американские ученые провели исследование карты Винланда.
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Ученые из Йельского университета с помощью современного спектроскопического метода исследования доказали, что карта Винланда, выдаваемая за древнейшую карту Америки, является подделкой, сделанной в XX веке. Фальшивку изготовили на пергаменте XV века, однако все линии и надписи на карте сделаны чернилами, появившимися в начале прошлого столетия, что стало ясно по следам титана. О результатах исследования сообщается на сайте Йельского университета.
Карта Винланда, на которой изображена Америка в виде большого острова к западу от Гренландии, впервые появилась в книжном магазине Женевы в 1957 году и вскоре была приобретена американским меценатом для Йельского университета. Впервые широкая общественность узнала о ней благодаря опубликованной в 1965 году книге. Это произошло вскоре после открытия в Ньюфаундленде поселения викингов XI века, поэтому ученые предполагали, что доколумбовая карта подлинная и принадлежит скандинавам.
Однако споры относительно подлинности карты Винланда продолжались с момента ее покупки. В руки ученых она попала как часть средневековой книги «Hystoria Tartorum» («История татар»). Исследователи видели невооруженным глазом, что чернила не были похожи на используемые в основной рукописи. Однако установить их происхождение долгое время не получалось. Лишь благодаря химическим анализам удалось обнаружить следы титана, чего на средневековом тексте быть не должно. Для большинства ученых в последние годы уже казалось очевидным, что карта Винланда — подделка, но требовались научные доказательства и объяснения.
Ученые из Йельского университета провели новое исследование карты Винланда и нашли убедительные доказательства того, что она является подделкой.
Причем рентгеновская флуоресцентная спектрометрия подтвердила, что такие чернила присутствуют во всех линиях и надписях карты, хотя предыдущие исследования обнаруживали следы титана лишь в определенных точках. Средневековые писцы обычно использовали железистые чернила, следов которых на карте Винланда практически нет.
Исследователи также установили, что обман с картой был преднамеренным. На оборотной стороне содержалась средневековая запись переплетчика (инструкция по сборке), которую позже переписали современными чернилами. Рэймонд Клеменс (Raymond Clemens) из Библиотеки редких книг и рукописей Йельского университета сообщил, что измененная надпись выглядит как попытка заставить людей поверить, что карта была создана в то же время, что и «Speculum Historiale» («Зерцало Великое»). По мнению исследователя, это убедительное доказательство преднамеренной подделки.
В отличие от предыдущих исследований, ученые Йельского университета имели неограниченный доступ к карте и сопровождающим ее рукописям. Это позволило им впервые систематически изучить артефакт вместе с двумя средневековыми текстами, с которыми она была первоначально связана. Один из них — это «Speculum Historiale», представляющий собой средневековую энциклопедию, которую составил Викентий из Бове, а другой — «Hystoria Tartorum», посвященный путешествию двух польских священнослужителей в земли Чингисхана в XIII веке.
Сопоставление рисунков указывало на то, что карта изначально была нарисована на одном из последних листов рукописи «Speculum Historiale». Однако, когда карта прибыла в Йельский университет, то она была переплетена внутри тонкой копии «Hystoria Tartorum», у которой был современный переплет. Радиоуглеродное датирование, проведенное для обоих текстов в 2018 году, показало, что их пергамент и бумага относятся к 1400−1460 годам. Водяной знак на томе «Speculum Historiale» указывает на изготовление текста в Базеле в 1440-х годах.
Михаил Подрезов