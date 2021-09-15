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11:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтруд включит беременность в список причин для получения пособий на детей

Минтруд объявил, что до конца года внесет изменения в правила предоставления пособия на детей от 3 до 7 лет и выплат родителям-одиночкам с детьми от 8 до 17 лет. Планируется включить беременность в список объективных причин отсутствия заработка.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснило министерство, пособия назначаются с учетом «комплексной оценки нуждаемости».

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В некоторых случаях причиной отсутствия доходов становится беременность, особенно если женщина тяжело переносит свое положение «и по состоянию здоровья не может активно искать работу», отмечает ведомство.

«Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», — говорится в пресс-релизе Минтруда на странице в Instagram.

Минтруд также обещал скорректировать действующие с апреля критерии, которые позволяют отказывать в выплате некоторых социальных пособий людям с существенным имуществом. Планируется, что из-под квот на количество автомобилей исключат арестованные машины и автомобили в розыске.

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