Минтруд включит беременность в список причин для получения пособий на детей

Как пояснило министерство, пособия назначаются с учетом «комплексной оценки нуждаемости».
В некоторых случаях причиной отсутствия доходов становится беременность, особенно если женщина тяжело переносит свое положение «и по состоянию здоровья не может активно искать работу», отмечает ведомство.
«Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учет до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка», — говорится в пресс-релизе Минтруда на странице в Instagram.
Минтруд также обещал скорректировать действующие с апреля критерии, которые позволяют отказывать в выплате некоторых социальных пособий людям с существенным имуществом. Планируется, что из-под квот на количество автомобилей исключат арестованные машины и автомобили в розыске.