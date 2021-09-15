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11:55 (мск), источник: РБК

В России выявили на 1 тыс. больше заразившихся COVID, чем накануне

За последние сутки в России коронавирусной инфекцией COVID-19 заразился 18 841 человек, что на 1004 человека, или 5,6%, больше, чем днем ранее, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Ниже отметки 18 тыс. показатель суточной заражаемости продержался лишь один день.

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12:12 (мск)Оперштаб: в Москве выявлено ещё 1 838 новых случаев COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

Больше всего зараженных COVID за последние сутки традиционно выявлено в Москве (1838) и Санкт-Петербурге (1609). При этом именно в Петербурге зафиксирован резкий скачок заражаемости — днем ранее здесь было выявлено лишь 839 новых больных COVID.

В первую пятерку регионов, где зафиксировано наибольшее число новых заражений коронавирусом, также вошли:

  • Московская область — 790;
  • Свердловская область — 502;
  • Воронежская область — 473.

За те же сутки в России от COVID, по данным оперативного штаба, скончались 792 человека (днем ранее 781). При этом больше всего смертей зафиксировано в Москве (49) и Санкт-Петербурге (38). В число лидеров по уровню смертности также вошли следующие регионы:

  • Свердловская область — 38;
  • Краснодарский край — 33;
  • Нижегородская область — 29.

Общее число смертей от COVID в России с начала пандемии, по данным оперативного штаба, составило 195 041. Однако данные оперативного штаба по смертности отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по июль текущего насчитал почти 367,5 тыс. летальных исходов. Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

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