В России выявили на 1 тыс. больше заразившихся COVID, чем накануне

Больше всего зараженных COVID за последние сутки традиционно выявлено в Москве (1838) и Санкт-Петербурге (1609). При этом именно в Петербурге зафиксирован резкий скачок заражаемости — днем ранее здесь было выявлено лишь 839 новых больных COVID.
В первую пятерку регионов, где зафиксировано наибольшее число новых заражений коронавирусом, также вошли:
За те же сутки в России от COVID, по данным оперативного штаба, скончались 792 человека (днем ранее 781). При этом больше всего смертей зафиксировано в Москве (49) и Санкт-Петербурге (38). В число лидеров по уровню смертности также вошли следующие регионы:
Общее число смертей от COVID в России с начала пандемии, по данным оперативного штаба, составило 195 041. Однако данные оперативного штаба по смертности отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по июль текущего насчитал почти 367,5 тыс. летальных исходов. Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.