В России около 95% всех случаев коронавируса приходится на штамм «дельта»

«В РФ сегодня больше 95% всех выявляемых вирусов новой коронавирусной инфекции — это “дельта”-штамм, так же как в значительной части нашей страны сегодня доминирует. Но я хочу сказать, что его “преимущество” в том, что он не вызывает очень тяжелых форм заболевания», — сказала Попова журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
По словам главы Роспотребнадзора, этот штамм более заразный, однако нет «каких-то страшных мутаций, которые привели бы к тому, что человек болеет тяжелее».
В России за минувшие сутки был выявлен 18 841 случай COVID-19, общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 7 194 926. Число летальных исходов — 195 041.