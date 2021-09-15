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12:12 (мск), источник: Коммерсантъ

В России около 95% всех случаев коронавируса приходится на штамм «дельта»

В России большая часть — около 95% — случаев коронавируса сейчас приходится на штамм «дельта», он не вызывает тяжелого течения заболевания. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«В РФ сегодня больше 95% всех выявляемых вирусов новой коронавирусной инфекции — это “дельта”-штамм, так же как в значительной части нашей страны сегодня доминирует. Но я хочу сказать, что его “преимущество” в том, что он не вызывает очень тяжелых форм заболевания», — сказала Попова журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По словам главы Роспотребнадзора, этот штамм более заразный, однако нет «каких-то страшных мутаций, которые привели бы к тому, что человек болеет тяжелее».

В России за минувшие сутки был выявлен 18 841 случай COVID-19, общее число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 7 194 926. Число летальных исходов — 195 041.

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