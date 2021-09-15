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12:43 (мск), источник: Российская газета

ЕГЭ изменится к 2024 году

С 2022 по 2024 год Единый госэкзамен ждут серьезные перемены.

Источник: РИА "Новости"

Демоверсии контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по всем учебным предметам уже можно посмотреть на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Изменений действительно много. Однако будущим абитуриентам важно знать не только это, но и какие ошибки чаще всего делали выпускники школ на ЕГЭ-2021. Эксперты ФИПИ проанализировали результаты по одним из наиболее популярных предметов — обществознанию и истории.

Налог на знание

Обществознание, как и математика профильного уровня, — самый массовый экзамен по выбору. Почему — понятно: он необходим для поступления на огромное количество специальностей. Тем не менее в 2021 году 18 процентов одиннадцатиклассников не смогли сдать ЕГЭ по обществознанию. Дело в том, что многие выбирают этот учебный предмет как «не самый сложный» или вообще как запасной вариант для поступления хоть в какой-то вуз. И попадают в ловушку: экзамен не прощает несерьезной подготовки.

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Из года в год ребята спотыкаются на одних и тех же темах. Самая распространенная закавыка — школьники не различают функции законодательной и исполнительной властей, путаются в разделении полномочий между федеральными и муниципальными властями. Есть проблемы с пониманием сути налогов: самые «трудные» — транспортный, земельный и налог на имущество физлиц.

Многие не могут пояснить некоторые пункты из Конституции, например: «Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях». А более трети участников ЕГЭ даже не знают о таких конституционных обязанностях гражданина России.

Как выяснили эксперты, у ребят возникают трудности с такими непростыми темами, как «постоянные и переменные затраты», «избирательные системы», «истина и ее критерии», «политический процесс» и другими. По-прежнему самая распространенная ошибка — определение штрафа и предупреждения как видов дисциплинарных взысканий (на самом деле это административные меры), лишения свободы как административного наказания (а оно — уголовное).

Источники истории

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Теперь что касается истории. Аналитики резюмируют: участники ЕГЭ-2021 справились с некоторыми заданиями хуже, чем их предшественники. Где провалы? Это задания на знание хронологии, на проверку знаний исторических терминов (славянофилов путали с народниками).

Еще один тревожный звонок — незнание фактов Великой Отечественной войны. По словам экспертов ФИПИ, это оказалось одним из наиболее сложных заданий. Так, большинство школьников запуталось в хронологии событий Московской битвы, неправильно выбрало исторического деятеля — одного из руководителей Центрального штаба партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования (вместо Пономаренко выбирали Кожедуба). Были сложности и с историческим сочинением. Кстати, в ЕГЭ по истории в 2022 году этого задания уже не будет. Но при этом будет усилен блок вопросов как раз по теме войны, с акцентом на анализ источников.

Кстати

Если летом 2022 года не будет новых вспышек коронавируса, то ЕГЭ пройдет в обычном допандемийном формате. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Решение о формате проведения и сроках ЕГЭ-2022 может быть принято уже осенью. Кроме того, в Рособрнадзоре обсуждают, оставлять ли Единый госэкзамен как обязательную форму государственной итоговой аттестации только для абитуриентов вузов.

Между тем

Как написать сочинение на 100 баллов? В ЕГЭ по русскому языку есть задание N 27 — сочинение по прочитанному тексту. Здесь проверяется и способность в принципе создавать связные тексты, и умение раскрыть тему, рассуждать о проблеме, предъявить свою позицию, опираясь на доказательства, и много чего еще. Как работать над сочинением? Советы по подготовке к работе дает эксперт Московского центра качества образования Светлана Меньшенина.

  1. Сформулировать проблему, поставленную автором.
  2. Написать комментарий к ней.
  3. Найти авторскую позицию.
  4. Высказать свое отношение к проблеме.
  5. Обосновать собственную точку зрения.

Важно не путать понятия «тема» и «проблема». Тема — это то, о чем текст: автор раскрывает тему памяти или автор пишет о чести. Проблема — вопрос, над которым размышляет автор.

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