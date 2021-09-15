Песков: Путин и «Спутник V» работают в обычном режиме

«Чувствует он себя прекрасно, он абсолютно здоров, продолжает работать. Скажу так: и Путин, и “Спутник V” работают в обычном режиме. Эффективность “Спутника V” доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», — сказал Песков в ходе пресс-колла.
Самоизоляция, по словам Дмитрия Пескова, не приводит к сужению круга общения президента «и к замедлению темпа его рабочего графика» в удаленном формате.
«По сути, это ничего не меняет», — отметил он.
Вчера, 14 сентября, Владимир Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Дмитрий Песков отмечал, что Путин абсолютно здоров и уже сдал отрицательный тест на COVID-19. Владимир Путин уточнил, что перед уходом на самоизоляцию целый день общался с коллегой, который, как выяснилось позже, болен коронавирусом.