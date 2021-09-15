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13:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Путин и «Спутник V» работают в обычном режиме

Президент России Владимир Путин чувствует себя прекрасно и продолжает работать, глава государства абсолютно здоров, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что эффективность вакцины «Спутник V» весьма высока, а «эффективность президента Путина еще выше».

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Источник: РИА "Новости"

«Чувствует он себя прекрасно, он абсолютно здоров, продолжает работать. Скажу так: и Путин, и “Спутник V” работают в обычном режиме. Эффективность “Спутника V” доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», — сказал Песков в ходе пресс-колла.

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Самоизоляция, по словам Дмитрия Пескова, не приводит к сужению круга общения президента «и к замедлению темпа его рабочего графика» в удаленном формате.

«По сути, это ничего не меняет», — отметил он.

Вчера, 14 сентября, Владимир Путин сообщил, что должен уйти на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Дмитрий Песков отмечал, что Путин абсолютно здоров и уже сдал отрицательный тест на COVID-19. Владимир Путин уточнил, что перед уходом на самоизоляцию целый день общался с коллегой, который, как выяснилось позже, болен коронавирусом.

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