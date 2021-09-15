В Турции нашли большую статую римского императора

Турецкие археологи обнаружили шесть фрагментов статуи римского императора Адриана, созданной примерно 1900 лет назад.
Важная находка была сделана во время раскопок античного города Алабанда в провинции Айдын, сообщает Hürriyet. Город находился под управлением Рима с II века до нашей эры.
Исследователи считают, что статую высотой 2,5 метра привезли в Алабанду в 120 году и установили в здании парламента. Скорее всего, это было приурочено к приезду Адриана в город. Известно, что этот римский император посещал Анатолию чаще других правителей Рима.
Сейчас археологи пытаются найти недостающие части статуи. Затем ее передадут в археологический музей города Айдын.
Раскопки древнего города длятся с 2015 года. Археологам предстоит изучить около 500 гектаров территории.
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