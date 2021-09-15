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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В российском океанариуме впервые родился детеныш белого кита

Во всем мире было лишь несколько случаев размножения белух в неволе.

Важной новостью поделились сотрудники Приморского океанариума. Они сообщили о том, что местная 14-летняя белуха по имени Джессика впервые стала мамой. Сообщается, что это абсолютно уникальный для России случай появления потомства у белых китов в неволе.

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Как рассказали представители океанариума, малыш появился на свет еще 1 августа, но эту новость держали в строжайшем секрете, пока детеныш не подрос и не окреп.

К маме с новорожденным не подходили даже зоологи — сотрудники просто наблюдали за семейством с помощью камер видеонаблюдения, не вмешиваясь в процесс адаптации.

Появление на свет детеныша белого кита в условиях дельфинария действительно уникально. В мире описано лишь несколько подобных фактов.

Екатерина Гура

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