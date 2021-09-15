15:54 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Кот притворился хромым, чтобы получить внимание хозяйки (видео)
Случилось воспаление хитрости.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Рыжик по имени Эдвард Пиклс из США — кот с уникальными актерскими способностями, который ради внимания и ласки хозяев готов пойти даже на хитрость. Например, притвориться хромым на одну лапу. Смотрите сами!
Хозяйка Эдварда опубликовала видео в TikTok, на котором кот с грустным «лицом» и приподнятой лапкой подходит к ней, как бы требуя поглаживаний. Но стоило девушке приласкать питомца, как он в мгновение забыл о своей «травме» и начал потягиваться. Это и выдало в нем симулянта.
Еще смешнее оказалось то, что сразу после «потягушек» Эдвард как будто осознал свою ошибку и снова попытался притвориться больным, но не вышло — он запутался и случайно поднял не ту лапку!
«Кто-нибудь, дайте этому коту “Оскар”!» — оценили актерское мастерство кота в комментариях. А многие пользователи стали делиться в комментариях своими похожими историями.