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15:54 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Кот притворился хромым, чтобы получить внимание хозяйки (видео)

Случилось воспаление хитрости.

Рыжик по имени Эдвард Пиклс из США — кот с уникальными актерскими способностями, который ради внимания и ласки хозяев готов пойти даже на хитрость. Например, притвориться хромым на одну лапу. Смотрите сами!

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Хозяйка Эдварда опубликовала видео в TikTok, на котором кот с грустным «лицом» и приподнятой лапкой подходит к ней, как бы требуя поглаживаний. Но стоило девушке приласкать питомца, как он в мгновение забыл о своей «травме» и начал потягиваться. Это и выдало в нем симулянта.

Еще смешнее оказалось то, что сразу после «потягушек» Эдвард как будто осознал свою ошибку и снова попытался притвориться больным, но не вышло — он запутался и случайно поднял не ту лапку!

«Кто-нибудь, дайте этому коту “Оскар”!» — оценили актерское мастерство кота в комментариях. А многие пользователи стали делиться в комментариях своими похожими историями.

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