16:04 (мск), источник: N + 1
Астрономы-любители увидели падение на Юпитер неизвестного тела
Это может быть небольшой астероид или комета.
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Астроном-любитель из Бразилии зафиксировал новый случай столкновения Юпитера с неизвестным объектом, который может быть небольшой кометой или астероидом размером около ста метров. Событие было подтверждено наблюдениями других астрономов, которые также заметили вспышку на планете, сообщается на сайте Sky&Telescope.org.
Юпитер часто подвергается бомбардировке различными телами, такими как пыль, астероиды или ядра комет, которые фиксируются как наземными наблюдателями, так и космическими аппаратами. Наиболее известными случаями столкновений крупных тел с газовыми гигантом стало падение на Юпитер кометы Шумейкеров — Леви 9 в 1994 году и неопознанного ядра кометы в 2009 году. Такие события способны создавать в облаках планеты темные следы, возникающие в результате разрушения ударного тела в атмосфере планеты, которые могут существовать длительное время.
13 сентября 2021 года, в 22:39:30 по Всемирному времени бразильский астроном-любитель Хосе Луис Перейра (José Luis Pereira) при помощи своего 27,5-сантиметрового телескопа-рефлектора обнаружил новый случай падения тела на Юпитер, выглядевший как яркая вспышка, которая была видна в течение двух секунд. Вспышка была зафиксирована на юпитерианской широте 106,9° и долготе +3,8° и была подтверждена другими астрономами-любителями.
Предполагается, что это может быть астероид размером около сотни метров или небольшое ядро кометы, на данный момент нет никаких свидетельств в пользу того, что столкновение оставило темный след в атмосфере Юпитера.
Александр Войтюк