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16:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Саудовской Аравии нашли древнейшие в мире изваяния животных

Гигантские изображения верблюдов, высеченные из целых скал, были открыты еще в 2018 году, но тогда археологи отнесли время их создания к началу нашей эры.

Источник: BBC News Русская служба
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По данным последнего исследования, они появились 7−8 тысяч лет назад, что делает их древнейшими скульптурами животных среди известных науке. Они намного старше Стоунхенджа (4,5−5 тыс. лет) и пирамид Гизы (4,5 тыс. лет).

В основе прежней оценки лежало сходство статуй верблюдов с подобными изображениями в знаменитом городе Петра в Иордании.

Датирование каменных изваяний — задача большой сложности. В отличие от наскальной живописи, они не содержат органических остатков, возраст которых достаточно просто определить.

Исследователи из Университета короля Сауда, немецкого Института имени Макса Планка и Национального центра научных исследований Франции использовали целый набор методов: анализ следов инструментов, моделирование процессов выветривания и эрозии, портативную рентгенофлуоресцентную спектрометрию для измерения плотности минерального налета и датирование по люминесценции отколовшихся фрагментов.

Кроме того, археологи провели раскопки вблизи памятника и обнаружили каменные орудия труда и кости животных, которые удалось датировать радиоуглеродным методом.

Результаты их работы опубликованы в американском академическом журнале Journal of Archaeological Science.

«Теперь мы можем связать Стоянку верблюдов с доисторическим периодом, когда скотоводческое население Северной Аравии создавало наскальные рисунки и строило большие каменные сооружения, называемые мустатилами. Таким образом, Стоянка верблюдов является частью более широкой схемы взаимодействия групп людей, которые собирались вместе в символических местах, чтобы создавать памятники», — пишут авторы исследования.

Эти древние горельефы были датированы эпохой Неолита, завершающим этапом Каменного века | Источник: BBC News Русская служба

Комплекс, известный как Стоянка верблюдов, включает в себя 21 натуралистическое изображение разных животных, в том числе три гигантские статуи верблюдов, вытесанных из горных отрогов.

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Предназначение комплекса точно неизвестно. Ученые предполагают, что он долгое время служил местом встреч кочевых племен.

Залежи кремня, из которого изготавливались орудия, находятся примерно в 15 км от Стоянки верблюдов. Инструменты быстро тупились, и их приходилось менять.

Скульптуры находятся на высоте, так что древним мастерам проходилось сооружать леса. Поэтому эксперты уверены, что Стоянка верблюдов — дело рук больших коллективов.

По мнению входивших в исследовательскую группу специалистов резьбы по камню, создание каждого изваяния требовало примерно 15 дней.

Любопытно, что статуи были вытесаны еще до одомашнивания верблюдов, давшего мощный толчок развитию цивилизации на Аравийском полуострове.

В те времена территория нынешней Саудовской Аравии представляла собой не пустыню, а зеленую саванну с многочисленными озерами.

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