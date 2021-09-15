В Саудовской Аравии нашли древнейшие в мире изваяния животных

По данным последнего исследования, они появились 7−8 тысяч лет назад, что делает их древнейшими скульптурами животных среди известных науке. Они намного старше Стоунхенджа (4,5−5 тыс. лет) и пирамид Гизы (4,5 тыс. лет).
В основе прежней оценки лежало сходство статуй верблюдов с подобными изображениями в знаменитом городе Петра в Иордании.
Датирование каменных изваяний — задача большой сложности. В отличие от наскальной живописи, они не содержат органических остатков, возраст которых достаточно просто определить.
Исследователи из Университета короля Сауда, немецкого Института имени Макса Планка и Национального центра научных исследований Франции использовали целый набор методов: анализ следов инструментов, моделирование процессов выветривания и эрозии, портативную рентгенофлуоресцентную спектрометрию для измерения плотности минерального налета и датирование по люминесценции отколовшихся фрагментов.
Кроме того, археологи провели раскопки вблизи памятника и обнаружили каменные орудия труда и кости животных, которые удалось датировать радиоуглеродным методом.
Результаты их работы опубликованы в американском академическом журнале Journal of Archaeological Science.
«Теперь мы можем связать Стоянку верблюдов с доисторическим периодом, когда скотоводческое население Северной Аравии создавало наскальные рисунки и строило большие каменные сооружения, называемые мустатилами. Таким образом, Стоянка верблюдов является частью более широкой схемы взаимодействия групп людей, которые собирались вместе в символических местах, чтобы создавать памятники», — пишут авторы исследования.
Эти древние горельефы были датированы эпохой Неолита, завершающим этапом Каменного века | Источник:BBC News Русская служба
Комплекс, известный как Стоянка верблюдов, включает в себя 21 натуралистическое изображение разных животных, в том числе три гигантские статуи верблюдов, вытесанных из горных отрогов.
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