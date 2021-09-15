16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили неизвестный источник загрязнения атмосферы
Он косвенно влияет на изменение климата.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Уровень молекулярного водорода в атмосфере вырос на 70 процентов в течение XX века из-за человеческого воздействия на природу.
К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали образцы воздуха из прошлого, сохранившиеся в кернах льда из Антарктиды.
Молекулярный водород — естественный компонент нашей атмосферы. Но он также является побочным продуктом сгорания ископаемого топлива, особенно выхлопных газов автомобилей, и сжигания биомассы.
Сам по себе молекулярный водород не улавливает тепло в атмосфере, но косвенно влияет на распределение метана и озона — двух самых опасных парниковых газов после углекислого. Это означает, что уровни молекулярного водорода в атмосфере также могут влиять на климат.
Источники атмосферного водорода и объемы его выбросов в атмосферу изучаются редко, отмечают исследователи. Обычно учитываются только объемы выхлопных газов автомобилей. Но резкий скачок выбросов, зафиксированный исследователями, означает, что существует еще, по крайней мере, один серьезный источник загрязнения, говорится в работе, опубликованной в PNAS.
Скорее всего, речь идет о промышленных предприятиях, причем не только тех, которые сжигают ископаемое топливо. Может оказаться, что производство углеродно-нейтрального топлива, которое считается безопасным для экологии, тоже становится причиной «утечки» молекулярного водорода.
Ученые призывают начать активно изучать источники водородного загрязнения атмосферы планеты.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о природе