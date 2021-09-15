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16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили неизвестный источник загрязнения атмосферы

Он косвенно влияет на изменение климата.

Источник: AP 2021

Уровень молекулярного водорода в атмосфере вырос на 70 процентов в течение XX века из-за человеческого воздействия на природу.

К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали образцы воздуха из прошлого, сохранившиеся в кернах льда из Антарктиды.

Молекулярный водород — естественный компонент нашей атмосферы. Но он также является побочным продуктом сгорания ископаемого топлива, особенно выхлопных газов автомобилей, и сжигания биомассы.

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Сам по себе молекулярный водород не улавливает тепло в атмосфере, но косвенно влияет на распределение метана и озона — двух самых опасных парниковых газов после углекислого. Это означает, что уровни молекулярного водорода в атмосфере также могут влиять на климат.

Источники атмосферного водорода и объемы его выбросов в атмосферу изучаются редко, отмечают исследователи. Обычно учитываются только объемы выхлопных газов автомобилей. Но резкий скачок выбросов, зафиксированный исследователями, означает, что существует еще, по крайней мере, один серьезный источник загрязнения, говорится в работе, опубликованной в PNAS.

Скорее всего, речь идет о промышленных предприятиях, причем не только тех, которые сжигают ископаемое топливо. Может оказаться, что производство углеродно-нейтрального топлива, которое считается безопасным для экологии, тоже становится причиной «утечки» молекулярного водорода.

Ученые призывают начать активно изучать источники водородного загрязнения атмосферы планеты.

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