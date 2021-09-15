17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В янтаре обнаружили доисторическую паучью семью
Трогательный пример материнской заботы.
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Исследователи из Китая и США обнаружили в четырех кусках бирманского янтаря паучих с паучатами и еще не вылупившимися яйцами на спине.
Находке, сделанной в долине Хукаунг на севере Мьянмы, около 99 миллионов лет, говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Пауки в застывшей смоле принадлежат к распространенному в свое время, но ныне вымершему семейству Lagonomegopidae.
Это открытие не является неожиданным: в настоящее время многие паучихи так заботятся о своем потомстве. Ученые были уверены, что точно так же они вели себя и в прошлом. «Но приятно иметь реальные вещественные доказательства», — отметил соавтор исследования, профессор Пол Селден.
Янтарь сохранил и шелковистую нить, скрепляющую яйца паука. Некоторые ученые считают, что пауки изначально использовали паутину, чтобы связать свои яйца, а уже затем стали применять ее как ловушку.
Анна Лысенко
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