ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V»

Как сообщил журналистам замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса, процесс остановили до тех пор, пока специалистами не будут проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция.
«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Что касается процесса одобрения вакцины “Спутник V” для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства “Спутника V”, не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», — сказал господин Барбоса в ходе видеоконференции с представителями PAHO.
PAHO — интернациональное агентство здравоохранения в Северной и Южной Америке, которое не обладает правом одобрения лекарств, но выступает в качестве регионального отделения ВОЗ, имеющего такие компетенции.
В середине июня экспертная группа ВОЗ выявила нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». Претензии были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов замечаний не было.