Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: первое применение танков в боевых действиях Подписание русско-византийского договора, первое применение танков в боевых действиях, день рождения Агаты Кристи и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
12Земфире исполнилось 45 лет
23:19 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V»

Вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приостановлен до начала проведения новой инспекции завода производителя.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Как сообщил журналистам замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса, процесс остановили до тех пор, пока специалистами не будут проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция.

«Производители вакцин должны подтвердить, что места, где производятся вакцины, согласны со стандартами надлежащих практик производства. Что касается процесса одобрения вакцины “Спутник V” для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства “Спутника V”, не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства», — сказал господин Барбоса в ходе видеоконференции с представителями PAHO.

PAHO — интернациональное агентство здравоохранения в Северной и Южной Америке, которое не обладает правом одобрения лекарств, но выступает в качестве регионального отделения ВОЗ, имеющего такие компетенции.

В середине июня экспертная группа ВОЗ выявила нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». Претензии были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов замечаний не было.

 Что нашли в крови у погибших от «отравления арбузом» в Москве
Как ситуация в Бужаниново повлияет на правила для гастарбайтеров
США отрицают планы поставки Украине систем ПРО «Железный купол»
Visa и MasterCard начнут брать новую комиссию
Разыгран первый тираж антиковидной лотереи
Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года
Юг Франции ушел под воду из-за сильного шторма (видео)
Как герои Олимпиады-2020 распоряжаются подаренными им машинами
ЕГЭ изменится к 2024 году
Кино
Ефремова назвали бесполезным для общества и не смягчили приговор Актер пытался добиться сокращения срока лишения свободы по состоянию здоровья
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
Gnezdo.ru
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
7 товаров, благодаря которым чайник и свет включатся сами
10 акцентных цветов для серого интерьера
5 признаков ковра, который испортит интерьер
Как выглядит просторная квартира в классическом стиле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь