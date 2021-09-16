Ученые рассказали об особенностях заболеваемости коронавирусом в России и мире

Эксперты РАНХиГС, которые регулярно изучают ситуацию с пандемией коронавируса в России и мире, представили отчет за июль—август 2021 года. В этот период, сообщают авторы доклада, в мире отмечен рост заболеваемости, но уже к началу сентября ее темпы остановились на отметке около 4,5 млн новых случаев в неделю. Особенно сложное положение складывается в США: к 31 августа на Штаты приходилось более 25,6% от числа новых заболевших на планете.
В России в рассматриваемый период зафиксировано постепенное снижение заболеваемости, что авторы исследования связывают с затуханием ранее начавшегося эпидемиологического подъема, увеличением числа вакцинированных и разрывом возможных цепочек передачи вируса благодаря каникулам и отпускам.
По состоянию на конец августа рост заразившихся имел место в восьми регионах, в 47 их число устойчиво снижалось, а еще в 30 регионах наблюдалась стабилизация эпидемиологического процесса. Отметим, по подсчетам ТАСС, с 1 по 31 августа оперштаб сообщил о 653 092 случаях заражения против 751 274 месяцем ранее (снижение на 13,1%). При этом число заболевших в 4,2 раза превысило показатели августа прошлого года.
Летальность в мире тоже выросла, говорят авторы исследования. Если в июне число смертей колебалось в пределах 10 тыс. в сутки, то в конце августа иногда превышало 11 тыс. (пиковые значения декабря 2020 года могли превышать 17 тыс. в сутки).
В России уровень летальности от коронавируса в августе, по подсчетам сотрудников РАНХиГС, составил 2,88%. Максимальное число неблагоприятных исходов было выявлено 26 августа: за сутки скончались 820 пациентов.
Согласно подсчетам экспертов вуза, уровень смертности достиг пика в начале августа и с середины месяца демонстрирует плавное снижение, которое продолжится «в ближайшей перспективе». В будущем они прогнозируют уменьшение числа летальных случаев до уровня апреля-мая 2021 года (например, 15 мая в России за сутки умерли 364 человека).
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов объясняет рост числа смертей во всем мире более высокой контагиозностью (заразность; способность передаваться от больного здоровому) дельта-штамма коронавируса. По его словам, люди умирают, так как остается ограниченным «количество специализированных коек, врачей, среднего и младшего медперсонала, оборудования, тестов и лекарств». Кроме того, добавляет он, «одномоментно может болеть большее количество людей с хроническими заболеваниями, избыточной массой тела и в пожилом возрасте, что тоже определяет летальность».
Инфекционист, главврач центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков уверен, что, «если не появится новый более агрессивный штамм», летальность будет снижаться и при последующих всплесках заболеваемости, так как иммунная прослойка населения продолжит расти.
Эксперты РАНХиГС также указывают, что в июле и августе в регионах России «в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации» постепенно смягчали ограничительные меры: обязательными остаются только масочный режим и меры социального дистанцирования. Более строгие ограничения в исследуемый период ввели в странах Латинской Америки, Индии и Австралии.
В других государствах, напротив, ограничения смягчили, но продолжают стимулировать вакцинацию и ревакцинацию населения. «Например, в Евросоюзе заявили о достижении порога вакцинации в 70%, вследствие чего ряд стран, включая Данию, намерены отменить все действующие запреты», — говорится в докладе.
В России, отмечают авторы исследования, к концу августа официально переболели 2,4 млн человек, а вакцинировались двумя компонентами 37,4 млн человек, из которых 90% имеют антитела. Таким образом, по их «грубым» подсчетам, не менее 36 млн россиян к началу осени обладали иммунитетом — это 24,62% населения.
При этом, предупреждают эксперты, скептическое отношение части общества к вакцинации замедляет выработку коллективного иммунитета, который может быть достигнут при вакцинации 60% россиян.
«С учетом этого наиболее вероятным сценарием до конца года видится достижение уровня 50−55% привитого населения», — предупреждают эксперты.
Директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук согласен, что добиться высоких показателей по вакцинации населения не удастся, так как желающих привиться россиян со временем «не станет больше». «Если мы возьмем коллективный иммунитет в Европе, там минимум переболело, большинство привитых, причем разрыв большой. У нас соотношение в пользу переболевших», — говорит Барчук.
Говорить о том, какой иммунитет защищает эффективнее — искусственный или естественный, — сложно, как и прогнозировать «четвертую волну». По мнению ученого, определить это можно будет уже в ближайшие недели по темпам роста заболеваемости.
«С прогнозами нужно быть осторожными, — соглашается Иван Коновалов. — Например, невозможно заранее определить спонтанную мутацию, облегчающую передачу инфекции и ускользающую от иммунитета, как это случилось в начале 2021 года с дельта-вариантом вируса».
Заместитель главного врача сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Елена Ткач, напротив, полагает, что «четвертая волна» должна случиться уже к ноябрю-декабрю. По ее словам, только стимулирование работодателями сотрудников может привести к росту коллективного иммунитета до 50%. «Более высокого показателя он, по моим прогнозам, не достигнет», — считает Ткач.
Напомним, в начале сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в России необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, то есть привить более 90 млн человек. Она подчеркнула, что реализовать эту цель планируется к 1 ноября текущего года. Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «в течение одного-двух месяцев» более половины взрослых россиян пройдут вакцинацию от COVID-19. В то же время, по последним официальным данным, полностью привиты 39 903 659 россиян, или 27,33%.
Во время загрузки произошла ошибка.