SpaceX впервые запустила корабль с гражданским экипажем

Ракета-носитель стартовала в 20:02 по местному времени (03:02 16 сентября по московскому) в рамках миссии Inspiration4. Ожидается, что полет продлится около трех суток.
В ходе миссии Inspiration4 при помощи ракеты Falcon 9 на космическом корабле Crew Dragon запустили сразу четверых людей — миллиардера Джареда Айзекмана, исследовательницу Сиан Проктор, помощника врача Хейли Арсенокс и ветерана Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофера Семброски. На низкой околоземной орбите корабль будет находиться трое суток. Стыковка с МКС не планируется.
Миссия Inspiration4 стала первой гражданской для Crew Dragon. Ее целью заявлен сбор средств для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Миссию полностью оплатил Айзекман.
Ранее сообщалось, что 16 сентября может быть побит 25-летний рекорд по числу одновременно находящихся в космосе людей. После запуска благотворительной миссии SpaceX Inspiration4 на околоземной орбите может оказаться сразу 14 человек из США, Китая, России, Франции и Японии.