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10:51 (мск), источник: Life.ru

Российским водителям рассказали о новых штрафах на дороге

Отмечается, что если по истечении десятидневного срока автовладелец не устранит нарушения, тогда инспекция остановит регистрацию машины.

Источник: РИА "Новости"

Инспекторы ГИБДД начали выдавать российским водителям предписания о снятии автомобильных шторок и каркасных сеток на передних стёклах транспортных средств. Об этом сообщает портал Autonews.

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Как уточняется, первые сообщения об этом запрете появились ещё весной, однако тогда сотрудники инспекции ограничивались предупреждением либо штрафом в размере 500 рублей. Теперь же вместе с денежным взысканием автомобилистам начали выдавать предписание о снятии шторок в указанный период или вообще заставлять снимать их на месте. Причиной таких действий инспекторов стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определение из техрегламента о внесении изменений в конструкцию машины.

Под неправильным использованием подразумевается передвижение автомобиля с задёрнутыми шторками, поясняет издание. Инспекторы ГИБДД ссылаются на технический регламент Таможенного союза и ПДД, где говорится, что никакие посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя транспортного средства, поэтому сетки, шторки, равно как и тонировочная плёнка на передних боковых стёклах запрещаются к эксплуатации во время движения авто.

«За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет десять дней для их устранения», — заявили в ГИБДД.

При этом отмечается, что если по истечении десятидневного срока водитель не устранит нарушения, тогда автоинспекция остановит регистрацию машины.

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