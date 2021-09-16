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09:51 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом несколько десятков человек

НОВО-ОГАРЕВО, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели ковидом «не один, не два», а несколько десятков человек.

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Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом», — сказал российский лидер в четверг, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Это не один, не два, а несколько десятков человек», — добавил он.

«Теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — сообщил Путин и извинился за то, что не имеет возможности присутствовать на мероприятии очно.

Президент РФ с сожалением отметил, что не может «руку пожать, обнять» каждого из участников саммита ОДКБ. «Но, конечно, мы заинтересованы в участии, пусть и дистанционно, в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией», — подчеркнул он, поблагодарив лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за активную работу в период председательства страны в ОДКБ, а также за подготовку этого заседания.

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