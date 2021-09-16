Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 сентябряУчреждение Ордена Красного Знамени, образование государства Малайзия, выход мюзикла "Нотр-Дам де Пари" и другие события
Фоторепортажи
11Самые крупные наводнения в истории России
17Drone Photo Awards 2021
11:23 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Участники конкурса «Твой ход» предложили проекты по эффективному управлению бизнесом

Участники направления «Создаю новое» всероссийского конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей» изучили вопросы эффективного управления бизнесом, финансового развития и образования будущего и предложили свои решения этих кейсов.

Источник: РИА "Новости"

Направление «Создаю новое» стало самым популярным на Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход». Свой выбор на нем остановили 16% участников. Этот трек объединил студентов, которые нацелены прокачать свои предпринимательские навыки, разработать и запустить стартап или реализовать социально важные бизнес-идеи в регионах страны, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Участники направления также прошли образовательный курс, подготовленный «Опорой России», GeekBrains и Фондом развития технологий и цифровых экосистем. В серии видеороликов специалисты рассказали о том, что такое инвестиции, личные финансы предпринимательство и социальная ответственность, где взять идею и как начать бизнес.

На втором этапе конкурса «Твой ход» партнеры также предложили участникам для решения свои кейсы. Так, «Опора России» разработала задание «Финансовая стратегия по увеличению дохода семьи». Перед студентами была поставлена задача: выстроить финансовый путь среднестатистической российской семьи на 20 лет, при этом учитывая реальные условия жизни в конкретном регионе страны.

Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Образовательная платформа GeekBrains (входит в Mail.ru Group) представила кейс «Навык, опыт, специализация или хобби: как будут учить в 2035 году». Студенты трудились над разработкой трекинга обучения человека спустя десятилетия и созданием стратегии развития GeekBrains для реализации потребностей будущих профессий. Лучшим конкурсантам партнер подарит курсы из библиотеки образовательной платформы GeekBrains.

Осенью Mail.ru Group пригласит финалистов конкурса «Твой ход» на карьерный интенсив. На протяжении недели ребята будут встречаться в онлайн-формате с руководителями проектов и hr-сотрудниками Mail.ru Group, которые отвечают за адаптацию, повышение квалификации и развитие карьеры в компании. Во время интенсива молодежь узнает, как написать резюме и сопроводительное письмо, как адаптироваться на рабочем месте и продолжать расти в профессии, а также какие навыки развивать, чтобы всегда быть востребованным специалистом.

«Mail.ru Group больше десяти лет развивает образовательное направление, к 2023 году мы планируем обучить 10 млн человек. При этом мы хотим, чтобы у всех, кто планирует строить карьеру в ИТ, было еще больше возможностей для этого, поэтому всегда рады поддерживать такие конкурсы, как “Твой ход”. В рамках направления “Создаю новое” … участники смогли оценить уровень своих предпринимательских качеств и прокачать их. А это важные навыки для построения карьеры в любой сфере», — отметил директор по связям с вузами Mail.ru Group Сергей Марданов.

Фонд развития технологий и цифровых экосистем подготовил кейс «Цифровые сервисы для бизнеса. Предпринимательство в век цифровизации». Участникам конкурса предлагалось придумать новые цифровые сервисы для решения проблем эффективного управления бизнесом. Лучшим конкурсантам партнер предложит пройти стажировку в фонде, пригласит принять участие во Всероссийском online чемпионате по предпринимательским компетенциям среди молодежи Business UP 2021 и предоставит возможность протестировать свои навыки и получить индивидуальные рекомендации по развитию предпринимательских компетенций от ведущих экспертов платформы Business UP.

Читайте также
Тест: Что вы знаете об электронном голосовании?

Основными критериями оценки решения кейсов Всероссийского конкурса «Твой ход» были актуальность, эффективность и полезность проектов. В полуфинал Всероссийского конкурса «Твой ход», который пройдет с 15 сентября по 6 ноября, вышли 10 тыс. самых активных студентов. При этом все остальные ребята могут остаться в экосистеме «Твой ход» и также участвовать в активностях, розыгрышах и образовательных программах.

Финал Всероссийского конкурса «Твой ход» пройдет в ноябре в Сочи. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. человек со всей страны.

Организаторами Всероссийского конкурса «Твой ход» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки и Росмолодежи. Конкурс проводится с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана президентом России, председателем наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта на втором заседании наблюдательного совета.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему Америка поглупела
Европа и Украина могут замерзнуть
США, Британия и Австралия объединились в новый оборонный альянс
Вильфанд рассказал о резком похолодании в ЦФО
В Польше нашли замену российскому газу
Неизвестный напал на отдел полиции в Воронежской области
Озоновая дыра над Южным полюсом превысила размеры Антарктиды
Путин заявил о десятках случаев заражения COVID в его окружении
В России изменятся правила выплаты некоторых пособий
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
Gnezdo.ru
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Зеленский высказался об отставке Авакова
Раскрыта интрига выборов в Госдуму - 2021
Кто сможет получить 10 тысяч рублей
Леди
Алла Пугачева поделилась в инстаграме новым селфи Поклонники осыпали певицу комплиментами в комментариях
Дом
7 товаров, благодаря которым чайник и свет включатся сами
10 акцентных цветов для серого интерьера
5 признаков ковра, который испортит интерьер
Как выглядит просторная квартира в классическом стиле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь