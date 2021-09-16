Участники конкурса «Твой ход» предложили проекты по эффективному управлению бизнесом

Направление «Создаю новое» стало самым популярным на Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход». Свой выбор на нем остановили 16% участников. Этот трек объединил студентов, которые нацелены прокачать свои предпринимательские навыки, разработать и запустить стартап или реализовать социально важные бизнес-идеи в регионах страны, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
Участники направления также прошли образовательный курс, подготовленный «Опорой России», GeekBrains и Фондом развития технологий и цифровых экосистем. В серии видеороликов специалисты рассказали о том, что такое инвестиции, личные финансы предпринимательство и социальная ответственность, где взять идею и как начать бизнес.
На втором этапе конкурса «Твой ход» партнеры также предложили участникам для решения свои кейсы. Так, «Опора России» разработала задание «Финансовая стратегия по увеличению дохода семьи». Перед студентами была поставлена задача: выстроить финансовый путь среднестатистической российской семьи на 20 лет, при этом учитывая реальные условия жизни в конкретном регионе страны.
Образовательная платформа GeekBrains (входит в Mail.ru Group) представила кейс «Навык, опыт, специализация или хобби: как будут учить в 2035 году». Студенты трудились над разработкой трекинга обучения человека спустя десятилетия и созданием стратегии развития GeekBrains для реализации потребностей будущих профессий. Лучшим конкурсантам партнер подарит курсы из библиотеки образовательной платформы GeekBrains.
Осенью Mail.ru Group пригласит финалистов конкурса «Твой ход» на карьерный интенсив. На протяжении недели ребята будут встречаться в онлайн-формате с руководителями проектов и hr-сотрудниками Mail.ru Group, которые отвечают за адаптацию, повышение квалификации и развитие карьеры в компании. Во время интенсива молодежь узнает, как написать резюме и сопроводительное письмо, как адаптироваться на рабочем месте и продолжать расти в профессии, а также какие навыки развивать, чтобы всегда быть востребованным специалистом.
«Mail.ru Group больше десяти лет развивает образовательное направление, к 2023 году мы планируем обучить 10 млн человек. При этом мы хотим, чтобы у всех, кто планирует строить карьеру в ИТ, было еще больше возможностей для этого, поэтому всегда рады поддерживать такие конкурсы, как “Твой ход”. В рамках направления “Создаю новое” … участники смогли оценить уровень своих предпринимательских качеств и прокачать их. А это важные навыки для построения карьеры в любой сфере», — отметил директор по связям с вузами Mail.ru Group Сергей Марданов.
Фонд развития технологий и цифровых экосистем подготовил кейс «Цифровые сервисы для бизнеса. Предпринимательство в век цифровизации». Участникам конкурса предлагалось придумать новые цифровые сервисы для решения проблем эффективного управления бизнесом. Лучшим конкурсантам партнер предложит пройти стажировку в фонде, пригласит принять участие во Всероссийском online чемпионате по предпринимательским компетенциям среди молодежи Business UP 2021 и предоставит возможность протестировать свои навыки и получить индивидуальные рекомендации по развитию предпринимательских компетенций от ведущих экспертов платформы Business UP.
Основными критериями оценки решения кейсов Всероссийского конкурса «Твой ход» были актуальность, эффективность и полезность проектов. В полуфинал Всероссийского конкурса «Твой ход», который пройдет с 15 сентября по 6 ноября, вышли 10 тыс. самых активных студентов. При этом все остальные ребята могут остаться в экосистеме «Твой ход» и также участвовать в активностях, розыгрышах и образовательных программах.
Финал Всероссийского конкурса «Твой ход» пройдет в ноябре в Сочи. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тыс. человек со всей страны.
Организаторами Всероссийского конкурса «Твой ход» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки и Росмолодежи. Конкурс проводится с целью развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.
Инициатива проведения конкурса для студентов была поддержана президентом России, председателем наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимиром Путиным 26 марта на втором заседании наблюдательного совета.
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