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11:56 (мск), источник: ТАСС

Турция разрешила въезд без теста только привитым «Спутником V» россиянам

Привитые другими российскими вакцинами туристы при въезде в страну должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или результат теста на антиген.

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Источник: AP 2021

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Турция изменила правила въезда россиян с 14 сентября — с этого дня посещать страну без ПЦР-теста на коронавирус могут только россияне, вакцинированные «Спутником V», сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Anex Tour и Pegas Touristik.

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«Турция с 14 сентября принимает без тестов только туристов с сертификатами о вакцинации “Спутником V” и переболевших», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».

По данным Anex Tour, привитые другими российскими вакцинами туристы при въезде в Турцию должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или результат теста на антиген. В компании пояснили, что основываются на данных от авиаперевозчика. В то же время Pegas Touristik указывает, что сертификаты о вакцинации препаратами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» не принимаются к перевозке авиакомпаниями Nordwind и Pegas Fly с 20 сентября.

В АТОР напомнили, что «Спутник V» — единственная из российских вакцин от коронавируса, официально разрешенная для экстренного применения в Турции. Ранее посольство России в Анкаре сообщило, что с 3 сентября россияне, привитые однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», по прибытии в Турцию должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, справку об антителах или перенесенном заболевании.

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