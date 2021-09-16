12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые разработали материал для строительства зданий на Марсе
Необычный стройматериал прочнее бетона.
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Команда специалистов из Манчестерского университета и Университета Осло разработала новый материал, который можно использовать для строительства зданий на Луне, Марсе и других планетах.
Новый стройматериал под названием AstroCrete состоит из реголита (смеси инопланетного рассыпчатого грунта, содержащегося на каменных планетах и астероидах), воды и специальной сыворотки, полученной из физиологических жидкостей человека — крови, мочи, слез и пота.
Изначально ученые соединили реголит с сывороточным альбумином — белком, извлеченным из плазмы человеческой крови. Полученный вязкий материал при сжатии показал прочность в 25 мегапаскалей, что соответствует уровню бетона М350, который используют в строительстве больших и сложных сооружений. Дальше к полученной смеси добавили мочевину, содержащуюся в моче, поте и слезах человека — и прочность материала выросла еще в три раза.
По задумке ученых, такой стройматериал позволит строить объекты на других планетах из «подручных материалов», без необходимости везти компоненты с Земли. По расчетам специалистов, за два года шесть астронавтов могут произвести более 500 килограммов AstroCrete. Для начального строительства на новой планете это, конечно, не очень подходит, но для расширения уже имеющейся базы может быть отличным решением. Производство такого стройматериала не требует никаких специальных требований или условий, а сооружения из него можно печатать на больших 3D-принтерах.
Кстати, ученые отмечают, что добавление крови в стройматериалы — совсем не новая идея, а даже наоборот. Еще в средневековье люди добавляли кровь в строительные растворы для их лучшего соединения. Так что современные специалисты для создания материала будущего использовали древние и проверенные методы, сообщается на сайте Манчестерского Университета.
Екатерина Гура