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12:48 (мск), источник: Ведомости

Песков рассказал детали о десятках заболевших COVID-19 в окружении Путина

Десятки заболевших COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина являются сотрудниками, обеспечивающими его работу и безопасность, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«Это главным образом те, кто принимает участие в обеспечении работы и деятельности главы государства, его безопасности. Естественно, в этом принимает участие достаточно большое количество людей. Действительно, кто-то был инфицирован. И поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, то произошло инфицирование значительного количества людей», — пояснил он, уточнив, что сейчас президент работает «в обычном режиме».

Песков отметил, что почти все, кто работает с Путиным, вакцинированы от коронавируса. Однако прививка защищает «от реанимации и смерти», но не от легкой формы COVID-19, пояснил представитель Кремля.

Тот факт, что десятки вакцинированных заразились коронавирусом, не ставит под сомнение эффективность российских препаратов, подчеркнул Песков, добавив, что ему неизвестно ни об одном тяжелом случае COVID-19 среди заболевших сотрудников, обслуживающих президента.

Песков рассказал, что Путин пробудет на самоизоляции еще как минимум неделю. При этом точное количество дней пресс-секретарь главы государства озвучить затруднился.

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14 сентября президент заявил, что уходит на самоизоляцию в связи с выявлением коронавируса у людей из его окружения. Сегодня президент уточнил, что инфекцию обнаружили не у одного или двух, а у нескольких десятков приближенных к нему человек.

До этого глава государства сказал, что общался с одним из заболевших COVID-19 сотрудников на протяжении целого дня 13 сентября. Путин уточнил, что этот человек был вакцинирован, затем у него снизилось количество антител и он прошел ревакцинацию, однако сделал это «поздновато». В итоге указанный сотрудник заболел примерно через три дня после прививки.

Путин уточнял, что у него самого титры антител «достаточно высокие». Песков позже говорил, что Путин сдал тест на COVID-19 и получил отрицательный результат. Вакцинацию от коронавируса «Спутником V», эффективность которого разработчики оценивают в 97,6%, президент прошел еще весной. Первую из двух прививок он сделал 23 марта, а 14 апреля сообщил, что получил вторую дозу препарата.

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