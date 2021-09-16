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13:13 (мск),

В Москве состоится «Ночь пожирателей рекламы» в сопровождении оркестра Юрия Башмета

Шоу-показ станет заключительным мероприятием в программе юбилейного Национального рекламного форума.

Источник: РИА "Новости"

«Ночь пожирателей рекламы», на которой представят рекламные ролики со всего мира, состоится в Москве 24 сентября. Шоу-показ впервые пройдет в сопровождении живой музыки — под аккомпанемент симфонического оркестра «Новая Россия» и непосредственно его художественного руководителя Юрия Башмета.

Произведения величайших композиторов — Эдварда Грига, Джоаккино Россини, Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Жака Оффенбаха — помогут иначе взглянуть на рекламные ролики со всего мира.

Для зрителей будет подготовлен блок рекламных роликов, в которых используется музыка из фильмов: «Миссия невыполнима», «Игра Престолов», «Звездные войны», «Мужчина и Женщина» и др.

Участников «Ночи пожирателей рекламы» ожидает ковровая дорожка при участии звезд отечественного шоу-бизнеса. На мероприятие приглашены Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Дмитрий Дибров, Александр Цыпкин, Алексей Лысенков и другие известные гости.

Организатор мероприятия — Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

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