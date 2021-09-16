13:13 (мск),
В Москве состоится «Ночь пожирателей рекламы» в сопровождении оркестра Юрия Башмета
Шоу-показ станет заключительным мероприятием в программе юбилейного Национального рекламного форума.
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«Ночь пожирателей рекламы», на которой представят рекламные ролики со всего мира, состоится в Москве 24 сентября. Шоу-показ впервые пройдет в сопровождении живой музыки — под аккомпанемент симфонического оркестра «Новая Россия» и непосредственно его художественного руководителя Юрия Башмета.
Для зрителей будет подготовлен блок рекламных роликов, в которых используется музыка из фильмов: «Миссия невыполнима», «Игра Престолов», «Звездные войны», «Мужчина и Женщина» и др.
Участников «Ночи пожирателей рекламы» ожидает ковровая дорожка при участии звезд отечественного шоу-бизнеса. На мероприятие приглашены Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Дмитрий Дибров, Александр Цыпкин, Алексей Лысенков и другие известные гости.
Организатор мероприятия — Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).