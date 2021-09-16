Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 сентябряУчреждение Ордена Красного Знамени, образование государства Малайзия, выход мюзикла "Нотр-Дам де Пари" и другие события
Фоторепортажи
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
12Земфире исполнилось 45 лет
14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

На аукционе в США продали древнюю пещеру с рисунками индейцев

Покупатель заплатил за нее 2,2 млн долларов.

На торгах, проводимых аукционным домом Selkirk Auctioneers & Appraisers, был продан необычный лот — древняя пещера с рисунками индейского племени осейджей, расположенная в штате Миссури. За нее и прилегающие к ней 17 гектаров холмов анонимный покупатель заплатил 2,2 млн долларов.

Новость
ДНК 7200-летней женщины из Индонезии оказалась уникальной

Сообщается, что с 1953 года землей и пещерой владела семья из Сент-Луиса, которая использовала ее для охоты. Однако сама пещера имеет важное историческое значение. В прошлом она была местом проведения ритуалов и захоронения умерших, а ее стены украшают рисунки людей, животных, птиц и мифических существ, которые были нарисованы индейцами осейджи с помощью обугленных растений и песчаника.

По данным исследователей, возраст некоторых рисунков составляет около тысячи лет. Кроме того, в XVIII веке здесь побывали европейские мореплаватели, которые также оставили на стенах свои следы: имена капитана корабля и членов экипажа. Сейчас пещера служит домом для исчезающего вида летучих мышей.

Против продажи пещеры выступали как представители племени, так и ученые, которые ее изучали на протяжении нескольких десятилетий. Однако акционеры заверяют, что пещере ничего не угрожает, так как по закону штата запрещено использовать или менять места захоронений и извлекать прибыль из культурных ценностей, расположенных на частной земле, пишет The Guardian.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Песков сообщил детали о заболевших COVID-19 в окружении Путина
Убийство и взрыв под Воронежем: что известно на данный момент
Туроператоры сообщили о новых ограничениях в Турции для привитых
Талибы пропустили в министерство по делам женщин только мужчин
Житель Англии обнаружил под домом туннели с тайными комнатами
Суд приостановил распоряжение МВД в отношении комика Мирзализаде
Впервые за 29 лет футболист сделал покер в своем первом матче ЛЧ
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
США готовятся к войне против России
Кудрин четко заявил. как победить нищету а России
Hi-Tech
Представили iPhone 13: новая линейка смартфонов Apple 120 Гц, 1 ТБ и много улучшений в камерах
Авто
Почему нельзя раньше времени менять летние покрышки на зимние? Некоторые считают, что ранняя смена летней резины на зимнюю — это хороший способ подготовиться к первым снегопадам и обезопасить себя от неприятностей
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
Популярные темы на «Детях»
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 751
Просто выговорится .. не судите строго. 656
Самые яркие наряды Met Gala 2021 519
Забавные картинки 491
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
7 товаров, благодаря которым чайник и свет включатся сами
10 акцентных цветов для серого интерьера
5 признаков ковра, который испортит интерьер
Как выглядит просторная квартира в классическом стиле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь