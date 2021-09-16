На аукционе в США продали древнюю пещеру с рисунками индейцев

На торгах, проводимых аукционным домом Selkirk Auctioneers & Appraisers, был продан необычный лот — древняя пещера с рисунками индейского племени осейджей, расположенная в штате Миссури. За нее и прилегающие к ней 17 гектаров холмов анонимный покупатель заплатил 2,2 млн долларов.
Сообщается, что с 1953 года землей и пещерой владела семья из Сент-Луиса, которая использовала ее для охоты. Однако сама пещера имеет важное историческое значение. В прошлом она была местом проведения ритуалов и захоронения умерших, а ее стены украшают рисунки людей, животных, птиц и мифических существ, которые были нарисованы индейцами осейджи с помощью обугленных растений и песчаника.
По данным исследователей, возраст некоторых рисунков составляет около тысячи лет. Кроме того, в XVIII веке здесь побывали европейские мореплаватели, которые также оставили на стенах свои следы: имена капитана корабля и членов экипажа. Сейчас пещера служит домом для исчезающего вида летучих мышей.
Против продажи пещеры выступали как представители племени, так и ученые, которые ее изучали на протяжении нескольких десятилетий. Однако акционеры заверяют, что пещере ничего не угрожает, так как по закону штата запрещено использовать или менять места захоронений и извлекать прибыль из культурных ценностей, расположенных на частной земле, пишет The Guardian.