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14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Англии обнаружил под своим домом туннели с тайными комнатами

Свое открытие он задокументировал на видео и опубликовал в соцсетях.

23-летний Фредди Гудолл из Сассекса сделал необычное открытие, когда просматривал старые снимки своего 500-летнего семейного дома. На одном из фото он заметил дверной проем в библиотеке, которая была пристроена в 19 веке.

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Заинтересовавшишь находкой, Гудолл отправился на поиски таинственной двери и обнаружил странные дыры за книжными полками. Там он нашел странную панель, за которой и скрывалась потайная комната.

Дальнейшие поиски также увенчались успехом, и британец обнаружил серию подземных туннелей с разными помещениями.

Все свои приключения Гудолл снял на видео и опубликовал в соцсетях. Он предположил, что скорее всего туннели и комнаты служили для «незаметного» перемещения по дому слуг в 1800-х годах.

@freddygoodall

We found a hidden room? ##hiddenroom ##oldschool ##library ##spooky ##crazy ##fyp

♬ original sound - Freddy

Британец также рассказал, что нашел в тайных помещениях разные артефакты из прошлого — книги, старые письма, школьные парты (когда-то в этом доме располагалось учебное заведение), а также различные бытовые предметы, пишет Metro.

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