Житель Англии обнаружил под своим домом туннели с тайными комнатами

23-летний Фредди Гудолл из Сассекса сделал необычное открытие, когда просматривал старые снимки своего 500-летнего семейного дома. На одном из фото он заметил дверной проем в библиотеке, которая была пристроена в 19 веке.
Заинтересовавшишь находкой, Гудолл отправился на поиски таинственной двери и обнаружил странные дыры за книжными полками. Там он нашел странную панель, за которой и скрывалась потайная комната.
Дальнейшие поиски также увенчались успехом, и британец обнаружил серию подземных туннелей с разными помещениями.
Все свои приключения Гудолл снял на видео и опубликовал в соцсетях. Он предположил, что скорее всего туннели и комнаты служили для «незаметного» перемещения по дому слуг в 1800-х годах.
Британец также рассказал, что нашел в тайных помещениях разные артефакты из прошлого — книги, старые письма, школьные парты (когда-то в этом доме располагалось учебное заведение), а также различные бытовые предметы, пишет Metro.