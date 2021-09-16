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18:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Режиссер Звягинцев был введен в искусственную кому из-за коронавируса

Кинорежиссер Андрей Звягинцев проходит лечение от коронавируса в Германии, из-за тяжелого поражения легких он был введен в искусственную кому, однако уже идет на поправку и скоро вернется в сознание. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на источники.

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Источник: РИА "Новости"

О том, что Звягинцев лечится от COVID-19 в Германии, в начале недели сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, режиссер заболел еще в начале июля. Коронавирус он переносил тяжело и был госпитализирован в Федеральный научно клинический центр ФМБА. В конце месяца Андрея Звягинцева выписали, но спустя неделю ему снова стало плохо. Мужчину повторно госпитализировали — сначала в городскую больницу имени Давыдовского, а потом, когда поражение легких почти достигло 90%, в одну из больниц Германии.

Источники The Bell подтвердили, что поражение легких Звягинцева составило 92%, он был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Такой аппарат используют при тяжелой дыхательной недостаточности, когда аппарат искусственной вентиляции легких уже не помогает. Вместе с тем, недавно Звягинцева отключили от всех систем жизнеобеспечения, врачи готовятся выводить его из искусственной комы.

Собеседники The Bell утверждают, что лечение и реабилитацию кинорежиссера финансирует АФК «Система». Реабилитацию на себя также планирует взять она.

Андрею Звягинцеву 57 лет. Наиболее известен режиссер по фильмам «Возвращение», «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена».

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