Режиссер Звягинцев был введен в искусственную кому из-за коронавируса

О том, что Звягинцев лечится от COVID-19 в Германии, в начале недели сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, режиссер заболел еще в начале июля. Коронавирус он переносил тяжело и был госпитализирован в Федеральный научно клинический центр ФМБА. В конце месяца Андрея Звягинцева выписали, но спустя неделю ему снова стало плохо. Мужчину повторно госпитализировали — сначала в городскую больницу имени Давыдовского, а потом, когда поражение легких почти достигло 90%, в одну из больниц Германии.
Источники The Bell подтвердили, что поражение легких Звягинцева составило 92%, он был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Такой аппарат используют при тяжелой дыхательной недостаточности, когда аппарат искусственной вентиляции легких уже не помогает. Вместе с тем, недавно Звягинцева отключили от всех систем жизнеобеспечения, врачи готовятся выводить его из искусственной комы.
Собеседники The Bell утверждают, что лечение и реабилитацию кинорежиссера финансирует АФК «Система». Реабилитацию на себя также планирует взять она.
Андрею Звягинцеву 57 лет. Наиболее известен режиссер по фильмам «Возвращение», «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена».