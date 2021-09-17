Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Один в поле не болен: опубликован словарь ковидных антипословиц Их собирали в СМИ и блогах
Фоторепортажи
13Крылатое выражение: лучшие фото птиц
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
08:20 (мск), источник: ТАСС

Правительство утвердило перенос выходных дней на 2022 год

Новогодние праздники продлятся 10 дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перенос выходных дней на 2022 год, согласно которому новогодние праздники продлятся 10 дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале кабмина.

Читайте также
ЕГЭ изменится к 2024 году

«Правительство определило, как россияне будут отдыхать в 2022 году», — говорится в сообщении. Публикация сопровождается производственным календарем, где отмечены периоды выходных и праздничных дней на будущий год. Как отметили в кабмине, выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Таким образом, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Период первых майских праздников охватит четыре дня с 30 апреля по 3 мая, вторых майских праздников — четыре дня с 7 по 10 мая.

В феврале россияне будут отдыхать 23-го числа, в марте — с 6-го по 8-е число (день отдыха с субботы 5 марта перенесен на понедельник 7 марта). Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды 11—13 июня и 4—6 ноября.

31 декабря нынешнего года было объявлено выходным днем еще в постановлении, касающемся праздничного календаря на 2021 год. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщал, что Минтруд рассмотрит возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. В 2022 году 31 декабря будет выходным, поскольку выпадает на субботу.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
В Госдепе прокомментировали судебную реформу на Украине
Климкин заявил о попадании Украины в «геополитическую мясорубку»
Глава ЦБ оценила вероятность наступления экономического кризиса
Житель Англии обнаружил под домом туннели с тайными комнатами
Суд Лондона на 90 лет засекретил завещание принца Филиппа
В ЕАО подана первая жалоба на ход голосования
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Как жилось в СССР: с этими фактами не поспоришь
40-летние женщины в СССР и сегодня: видите разницу
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Горячие темы на Авто
Республикансккя монархия, или монархическая республика. 286
всё, я обидилась... 115
Ну что , пионеры и пенсионеры . Готовы выбрать кому на Руси будет жить хорошо? 96
Гаражная амнистия 91
Кино
Ефремова назвали бесполезным для общества и не смягчили приговор Актер пытался добиться сокращения срока лишения свободы по состоянию здоровья
Товары для дома
Топ-10 органайзеров с AliExpess для умного хранения вещей
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
Популярные темы на «Детях»
Я к вам травою прорасту - 2 451
Мы дома 84
Самолёт с малышом 81
Умерла мама 66
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
7 товаров, благодаря которым чайник и свет включатся сами
10 акцентных цветов для серого интерьера
5 признаков ковра, который испортит интерьер
Как выглядит просторная квартира в классическом стиле
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь