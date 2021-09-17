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13:41 (мск), источник: Ведомости

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 11 регионах

Заболеваемость коронавирусом растет в 11 регионах России, снижается в 53, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день снижение (заболеваемости коронавирусной инфекции) продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель — без снижения и без роста, но в 11 субъектах РФ мы уже наблюдаем рост заболеваемости. Он пока не выраженный, не динамичный, но он, безусловно, есть», — сказала Попова (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в России остается достаточно стабильной, но напряженной.

В России четвертый день подряд растет суточная заболеваемость COVID-19, 17 сентября этот показатель составил 19 905 случаев. За сутки 16 619 человек выздоровели от коронавируса, 791 — скончался. За весь период в России зарегистрировано 7,2 млн случаев заражения коронавирусом. Около 6,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, 196,6 тыс. — умерли.

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