Путин призвал «не забывать вовремя ревакцинироваться»

«Вы говорили о мерах, предпринимаемых городскими властями по борьбе с ковид-инфекцией. Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться», — подчеркнул Путин, напомнив о том, что в его ближайшем окружении из-за поздней ревакцинации ряда сотрудников произошла вспышка коронавируса.
«Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции», — сказал глава государства. Тем не менее, по его словам, главное, что даже те, кому пришлось столкнуться с инфекцией, переносят ее достаточно легко, без серьезных осложнений.
«Просто нужно иметь это в виду, конечно, не только в Петербурге, а по всей стране», — призвал президент.