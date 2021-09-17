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15:07 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал «не забывать вовремя ревакцинироваться»

НОВО-ОГАРЕВО, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратил внимание на важность своевременной ревакцинации от ковида. Эту тему глава государства затронул на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в онлайн-режиме в пятницу.

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Источник: AP 2021

«Вы говорили о мерах, предпринимаемых городскими властями по борьбе с ковид-инфекцией. Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться», — подчеркнул Путин, напомнив о том, что в его ближайшем окружении из-за поздней ревакцинации ряда сотрудников произошла вспышка коронавируса.

«Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции», — сказал глава государства. Тем не менее, по его словам, главное, что даже те, кому пришлось столкнуться с инфекцией, переносят ее достаточно легко, без серьезных осложнений.

«Просто нужно иметь это в виду, конечно, не только в Петербурге, а по всей стране», — призвал президент.

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