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16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что музыка Моцарта помогает в борьбе с эпилепсией

Ее можно будет использовать в терапии.

Источник: AP 2021

Прослушивание сонаты для 2-х фортепиано ре мажор K.448, написанной Вольфгангом Амадеем Моцартом, имеет терапевтическое воздействие на пациентов с эпилепсией.

Это подтвердили ученые из США в новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports. Они работали с 16 пациентами, госпитализированными с этим заболеванием. Все больные плохо реагировали на традиционное лечение.

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С помощью электроэнцефалограммы ученые изучали интериктальные эпилептиформные разряды — кратковременные, но опасные процессы в мозге больных между приступами. Оказалось, что соната Моцарта оказала успокаивающее влияние на пациентов — интенсивность разрядов уменьшалась уже после 30 секунд прослушивания музыки.

Интересно, что другая классическая музыка, которую использовали ученые, например, произведения Вагнера, не имела такого же эффекта.

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Исследователи считают, что дело в особом построении композиции Моцарта. Они сопоставили реакцию мозга на музыку со структурой произведения и выяснили, что терапевтический эффект усиливался в местах завершения длинных музыкальных фраз, которые длились 10 секунд и более. Очевидно, такие фразы вызывали ожидание и создавали интригу. Заканчиваясь неожиданным образом, они «создавали положительный эмоциональный отклик» у пациентов.

О так называемом «эффекте Моцарта» известно еще с 1993 года. Тогда ученые установили, что прослушивание музыки этого композитора ненадолго улучшает пространственную ориентацию, например, помогает быстрее решать головоломки-лабиринты.

Теперь ученые намерены найти и другие произведения с похожей структурой, которые могут оказывать положительное влияние на пациентов с эпилепсией.

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