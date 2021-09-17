В Австралии спасли от вымирания редких бандикутов

Австралийские зоологи в середине сентября поделились радостной новостью. Впервые в истории страны они изменили статус животного с «исчезнувшего в естественной природе» до «находящегося под угрозой исчезновения». Благодаря почти 30-летней работе по спасению вида и миллионам долларов, зоологи смогли вернуть в дикую природу тасманийских бандикутов, которые уже долгие годы жили исключительно в неволе.
Сообщается, что в 1980 году этих зверьков, также известных, как сумчатый барсук, насчитывалось лишь 150 особей и все они жили в зоопарках. Благодаря масштабной программе по их спасению, ученые смогли увеличить их численность до 1500 особей, которые были выпущены в дикую природу.
По словам министра энергетики и природных ресурсов Лили Д'Амброзио, эти зверьки исчезли из-за лис и диких кошек, а также из-за сокращения их среды обитания в виду масштабных лесных пожаров и деятельности человека. За 30 лет зоологи создали в штате Виктория специальные территории, защищенные от хищников. Кроме того, бандикутов также расселяли по отдельным островам, на которых также нет их естественных врагов.
Как говорят специалисты, зверьки по-прежнему находятся в очень уязвимом положении и балансируют на грани исчезновения. Но результаты по их спасению действительно впечатляют, так что ученые надеются, что статус бандикутов в дикой природе вскоре улучшится.
Кстати, по данным Всемирного фонда дикой природы, за последние 200 лет в Австралии вымерло около 34 видов и подвидов млекопитающих. Страна в этой печальной статистике занимает лидирующее место в мире.