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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьники в Новой Зеландии нашли доисторического пингвина-гиганта

У птицы были необычайно длинные лапы и клюв.

Новозеландские школьники обнаружили останки гигантского доисторического пингвина, который принадлежал к неизвестному науке виду.

Птица имела рост 10-летнего ребенка и жила на Земле 27-35 миллионов лет назад.

Сами останки были обнаружены в гавани Кавхия еще в 2006 году школьниками, которые ходили на кружок юных натуралистов и занимались поисками окаменелостей. Ученые из Университета Мэсси изучили находку и опубликовали отчет в Journal of Vertebrate Paleontology только накануне.

Команда использовала трехмерное сканирование, чтобы лучше понять строение скелета птицы, и сравнила цифровую модель с современными пингвинами.

«Пингвин был похож на гигантских пингвинов Кайруку, но имел гораздо более длинные лапы», — рассказал Даниэль Томас, соавтор работы. Кроме того, у птицы был необычайно длинный клюв, напоминающий по длине клюв аиста.

Новый вид получил название Kairuku waewaeroa.

Сегодня самым крупным из пингвинов является императорский (Aptenodytes forsteri), который может достигать 1,2 м в высоту и весить до 45 кг.

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