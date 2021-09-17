Школьники в Новой Зеландии нашли доисторического пингвина-гиганта

Новозеландские школьники обнаружили останки гигантского доисторического пингвина, который принадлежал к неизвестному науке виду.
Птица имела рост 10-летнего ребенка и жила на Земле 27-35 миллионов лет назад.
Сами останки были обнаружены в гавани Кавхия еще в 2006 году школьниками, которые ходили на кружок юных натуралистов и занимались поисками окаменелостей. Ученые из Университета Мэсси изучили находку и опубликовали отчет в Journal of Vertebrate Paleontology только накануне.
Команда использовала трехмерное сканирование, чтобы лучше понять строение скелета птицы, и сравнила цифровую модель с современными пингвинами.
«Пингвин был похож на гигантских пингвинов Кайруку, но имел гораздо более длинные лапы», — рассказал Даниэль Томас, соавтор работы. Кроме того, у птицы был необычайно длинный клюв, напоминающий по длине клюв аиста.
Новый вид получил название Kairuku waewaeroa.
Сегодня самым крупным из пингвинов является императорский (Aptenodytes forsteri), который может достигать 1,2 м в высоту и весить до 45 кг.
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