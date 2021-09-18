01:22 (мск), источник: Известия
«Вне зоны доступа»: в России предложили ограничивать связь во время ЧС
Это поможет избежать перегрузки сети в проблемных районах.
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Минцифры выступило с инициативой ограничивать использование мобильной связи для россиян во время чрезвычайных ситуаций с марта 2022 года. Приоритетными пользователями связи могут стать сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. С чем связана данная мера и как она поможет в ликвидации ЧС — выясняли «Известия».
Ограничить связь во время ЧС
Министерство цифрового развития предложило ограничивать использование мобильной связи для россиян во время ЧС. Положение может вступить в силу с 1 марта 2022 года и действовать в течение шести лет.
«Утвердить положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера…» — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Приоритетными пользователями мобильной связи во время ЧС предлагается сделать Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию, а также координационные органы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Им предлагается предоставить первоочередное право на использование любых сетей связи и средств связи.
«Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи принимается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ во взаимодействии с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне ЧС и предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», — отмечается в проекте постановления правительства.
«Известия» выяснили, с чем связана инициатива Минцифры, насколько актуальна проблема перегрузки сетей и могут ли сотовые операторы не пойти навстречу желанию властей.
«Предотвратить перегрузку сети»
Как объяснили эксперты, опрошенные «Известиями», ограничение трафика вводится для того, чтобы предотвратить перегрузку сети и обеспечить потребности пользователей, которые занимаются непосредственно решением возникшей проблемы.
Перегрузка сети во время стихийных бедствий возникает из-за того, что люди массово пытаются связаться с остальным миром и им поступают звонки и сообщения от родственников, коллег и друзей, добавляет юрист Венера Шайдуллина. Одной из первых таких историй, по ее словам, была атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
— Самолеты, которые врезались в две башни, нанесли серьезный ущерб мобильным сетям. На тот момент в районе бедствия за сотовую связь отвечала фирма Verizon. Террористы уничтожили большое количество проводов связи — компания потеряла 200 тыс. линий 150 тыс. магистралей частных АТС, 3,7 млн каналов передачи данных и 10 ретрансляционных сотовых сайтов. В результате была нарушена связь у 14 тыс. частных и 20 тыс. корпоративных клиентов, — рассказывает собеседница «Известий». — Проблема возникла еще и в связи с тем, что в течение первых суток после этого ЧП коммутационные центры другого оператора Sprint оказались под жесткой перегрузкой. В результате начались проблемы и у пользователей, и у сотрудников экстренных служб.
Уже через месяц на правительственном уровне возникла идея создать систему приоритетных вызовов, функционирование которой защитило бы связь в приоритетных направлениях, говорит собеседница «Известий». По ее словам, уже тогда практика показала, что у коммерческих сетей нет возможности нормально функционировать во время ЧС.
Нагрузочная способность сети
Как объяснил «Известиям» эксперт компании Twager Сергей Шипов, нагрузочная способность сотовой сети рассчитана на определенную среднюю вероятность и время использования каждым пользователем. Во время ЧС нагрузка резко возрастает.
— Похожая ситуация возникает на Новый год, когда все пользователи одновременно хотят поздравить родных и близких, — говорит он. — Сотовые операторы осознанно выбирают способность сотовой сети выдерживать определенную среднюю загрузку. Технически можно организовать сеть и с существенно большей нагрузочной способностью, но она будет в 99% случаев недоиспользована, а бремя оплаты ляжет на пользователей.
По словам эксперта, ограничение сети для пользователей во время ЧС аналогично тому, как водители пропускают автомобили со спецсигналами к месту аварии. Точно так же и здесь пользователи смогут уступить трафик по передаче данных тем, кто их спасает.
— Мы общались с начальниками отделов связи МЧС в Омске, и все они сетовали на то, что связь между подразделениями во время ЧС — это серьезная проблема. Существуют так называемые автономные системы, которые действуют либо в фоновом режиме, либо разворачиваются непосредственно с подразделениями МЧС, — они могут быть решением проблемы, — отмечает собеседник «Известий».
Пока есть емкость сетей, любой человек сможет звонить, но приоритет ему будет отдаваться при вызове служб спасения.
По мнению Венеры Шайдуллиной, риска злоупотребления практикой, когда связь смогут отключать, например, во время массовых мероприятий, нет — в законодательстве есть четкие критерии чрезвычайных ситуаций. Если происшествие получит статус ЧС, будут запускаться соответствующие протоколы и инструкции.
Сниженная скорость интернета
По утверждению аналитика TelecomDaily Ильи Шатилина, в случае введения новых правил речь пойдет не об отключении, а именно приоритизации на сетях — в LTE (4G) это, например, реализовано в стандарте связи и «никаких проблем нет».
В первую очередь нововведение коснется именно ограничения скорости интернета: если в обычное время ресурс распределяется равномерно между абонентами, в случае внедрения новых правил во время ЧС приоритет окажется у сотрудников экстренных служб. У остальных скорость и качество передачи данных могут быть ниже.
— То есть передавать файлы и заливать в соцсети видео быстро не получится, — говорит Шатилин.
В то же время функция мобильных звонков во время ЧС останется доступной. При этом во время больших нагрузок сеть может пропадать, и есть вероятность, что люди не смогут дозвониться до нужных абонентов с первого раза, но здесь «тоже будут отданы приоритеты».
— Например, сотрудник пожарной части или полиции сможет совершить вызов быстрее, — объясняет собеседник «Известий». — В то же время простым абонентам всегда будет доступна возможность обратиться в экстренные службы. Позвонить по номеру 112 можно даже при полной загруженности сети.
«Не смогут сообщить, что попали в беду»
Безусловно, проблема загрузки каналов связи в случае ЧС существует, говорит в беседе с «Известиями» директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов. Но возникает она по причине того, что большое количество граждан начинает пользоваться связью в ограниченный промежуток времени.
Различные государственные службы, которые участвуют в устранении ЧС, имеют доступ к альтернативным каналам коммуникации: спутниковой и радиорелейной связи.
— У обычных граждан из средств коммуникации доступен только мобильный телефон. Если у них в момент ЧС будет отключена связь, то они просто не смогут сообщить спасательным службам о том, что попали в беду, — отмечает эксперт.
Самый простой способ оставить без связи какую-либо территорию — отключить базовую станцию. Но тогда связь вообще перестанет работать, даже у специальных служб, говорит собеседник «Известий». Потому, для того чтобы отключить связь рядовым абонентам при сохранении возможности предоставления услуг спасательным службам, существует возможность приоритизации вызовов. Такие возможности заложены в оборудовании, установленном на сетях мобильной связи.
— Но, как мне кажется, этот проект постановления направлен не на отключение и включение связи на определенных территориях, а на использование более современных технологий для обеспечения стабильной связи в местах, где произошла ЧС, — говорит собеседник «Известий».
Для работы в условиях ЧС экстренным службам необходимо иметь быстроразвертываемые комплексы связи. Скорее всего, штатных средств в виде радиостанций будет недостаточно — нужны более высокоскоростные смарт-решения. В этом случае на помощь придут pLTE-сети, которые будут оперативно разворачиваться в зоне чрезвычайной ситуации.
Для внедрения таких технологий необходимо привлекать профильных специалистов по интеграции, которые имеют опыт работы с мобильными операторами связи первой четверки, резюмирует эксперт.
Мария Флорова