Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию Президент из-за этого примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции
Фоторепортажи
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
13Крылатое выражение: лучшие фото птиц
03:44 (мск), источник: Газета.Ру

Врач рассказал, кому ревакцинация от COVID-19 может понадобится досрочно

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, опасно ли проходить ревакцинацию от COVID-19 ранее, чем через полгода после первой прививки, и в каком случае это может быть необходимо. Об этом сообщает «радио Sputnik».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Крючков отметил, что по рекомендации Минздрава России проходить повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции можно через шесть месяцев после первой прививки. Это оптимальный срок, который опасно пропускать, подчеркнул врач.

Новость
Ученые рассказали об особенностях заболеваемости коронавирусом в России и мире

«Я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает», — заявил Крючков.

Он добавил, что торопиться с ревакцинацией не следует. По словам иммунолога, вреда это не принесет, как и не окажет положительного влияния на иммунитет.

При этом, он отметил три случая, когда ревакцинацию следует сделать досрочно. Первый — предстоящая поездка в страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией; второй, когда досрочная ревакцинация может оказаться необходима людям преклонного возраста, третий — пациентам с иммунными заболеваниями.

Ранее стало известно, что ревакцинация, проведенная раньше срока, чревата сильными побочными эффектами.

Самер Мустафа

Еще больше интересного о науке и технологиях


 Кабмин утвердил даты новогодних и майских праздников в 2022 году
Стало известно, куда россияне стали чаще летать осенью
Европарламент призвал начать расследование против «Газпрома»
Назван самый обедневший миллиардер в мире
Партии сообщили о первых нарушениях на выборах
Завершился первый день выборов в Госдуму. Главное
Франция отзовет послов из США и Австралии
ЦБ намерен распространить антиотмывочную платформу на физлиц
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Мишустин сделал заявление, которого ждала вся РФ
США готовятся к войне против России
Hi-Tech
Как прочитать удаленные сообщения WhatsApp Простой способ раскрыть все тайны вашего собеседника.
Авто
На заводе Kia будут работать роботы-псы Boston Dynamics Андроидов будут использовать для ночного патрулирования и создания более безопасных условий труда для сотрудников предприятия
Кино
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге Актрисы вместе появятся в «Русских горках»
Товары для дома
15 товаров, которые помогут согреться
5 кофеварок, в которые влюбятся даже фанаты чая
7 товаров, благодаря которым чайник включится сам
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
Gnezdo.ru
Онлайн помощник: знает ответы, имеет чувство юмора
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Леди
40-летняя Жукова затмила Шейк и Шарапову на Met Gala (фото) В этом году наконец-то состоялся самый яркий модный гала-вечер
Дом
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
Маленькая квартира с кухней-гостиной и спальней (фото)
8 ошибок в дизайне спальни, которые мешают высыпаться
В Швеции построили одно из самых высоких деревянных зданий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь