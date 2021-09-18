Подмосковье сменило Чечню в тройке лидеров по вакцинации

К середине сентября хотя бы одной дозой вакцины привили 45,8 млн человек, полностью — более 39,8 млн человек, говорят данные, полученные РБК о ходе вакцинации. РБК проанализировал, как идет прививочная кампания, запросив данные у региональных властей и изучив сведения, публикуемые оперативными штабами субъектов Федерации. Несколько регионов не предоставили данных о числе полностью вакцинированных жителей.
В середине июля прирост сделавших первую прививку составлял 5,8 п.п. (по отношению к предыдущему подсчету за три недели до этого), в середине августа 5 п.п., то данные за 13—16 сентября показывают, что прирост составил 3,9 п.п. (с 27,5% до 31,39%). Это минимум с конца июня, когда этот показатель составлял 3,13. Количество полностью привитых выросло до 27,28%.
Характерна в данном случае ситуация с Белгородской областью. В середине августа этот регион стремительно вышел на первое место по числу тех, кто сделал первую прививку. За месяц доля таких граждан выросла на 2,9 п.п (на 50 тысяч человек). По числу граждан, получивших обе дозы вакцины, Белгородская область является одним из трех регионов, где этот показатель превысил 40% (44,19%). Второй регион — Московская область (42,47%), третий — Чукотский автономный округ (42,3%).
При этом ситуация внутри регионов неоднородна, если обратить внимание на муниципальный уровень. Например, в той же Белгородской области 10 сентября региональный оперативный штаб отчитался о выполнении 18 муниципалитетами плана по иммунизации 60% взрослого населения. Однако при этом там признали, что в крупных городах — Белгороде, Старом Осколе и Губкине — темпы остаются низкими. В региональном депздраве говорят, что возможности увеличить объемы иммунизации есть.
Власти по разному объясняют снижение темпов. Например, в Минздраве Сахалинской области (полностью вакцинированы там 32,99%) объяснили это как большим число привитых, так и улучшением ситуации с заболеваемостью. Сахалин на старте кампании был одним из лидеров по числу вакцинированных.
Чечню впервые за два месяца вытеснили из первой тройки регионов, где люди получили хотя бы одну дозу прививки. В республике доля таких людей выросла с середины августа с 41,26% до 42,68%. Темпы снизились по сравнению с серединой июля, когда глава региона Рамзан Кадыров говорил о переполненных желающими привиться пунктах вакцинации. При этом в республиканском минздраве утверждают, что в наличии имеются все четыре вида вакцин.
На третье место по этому показателю вырвалась Московская область, где число получивших хотя бы одну дозу выросло за месяц до 45,14% (на втором месте Чукотка — 45,24%).
По числу полностью привитых в пятерке находится Тульская область, где две дозы получили 36,85% граждан. В этом регионе обязательную вакцинацию для госслужащих и работников сфер образования, торговли, транспорта и культуры ввели еще в середине июля.
Москва вышла на 6-е место числу начавших вакцинацию (39,51%). Число получивших две дозы власти столицы не предоставили. По состоянию на середину августа этот показатель составлял 28,45%.
В московском Департаменте здравоохранения рассказали РБК, что в город было поставлено более 6,1 млн пар доз двухкомпонентных вакцин и более 1,4 млн доз однокомпонентной вакцины. Общее число прошедших вакцинацию первым компонентом в ведомстве оценили в 5 млн человек.
По темпам вакцинации есть лишь несколько регионов, где прирост людей с первым компонентом по сравнению с предыдущим подсчетом вырос больше чем на 5 п.п. Это Тамбовская область (5,72), Бурятия (5,60), Якутия (5,44), Красноярский край (5,19), Мурманская область (5,11), Марий Эл (5,00).
Аутсайдером по доле привитых остается Дагестан, при этом по темпам он не на последнем месте. Число привитых первым компонентом за месяц выросло с 10,41% до 13,29%, вторым компонентом — с 7 до 11,12%. Для сравнения в Кабардино-Балкарии число вакцинировавшихся впервые выросло за месяц на 2,1 п.п. в Приморском крае на 2,4 п.п. Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко констатировала, что с такими темпами коллективный иммунитет удастся сформировать в лучшем случае к сентябрю 2022 года.
Ниже среднероссийских доля вакцинированных в Санкт-Петербурге. По проценту сделавших прививку впервые город идет в седьмом десятке (28,33%), по числу полностью привитых в шестом десятке (29,26%). Это один из худших результатов на всем северо-западе России. Один из антирекордов за последние недели был зафиксирован 14 сентября, когда за сутки первую прививку от коронавируса сделали всего 686 человек (в июле этот показатель достигал 15 тысяч).
Становится все больше людей, которым требуется ревакцинация. В московском депздраве сообщили, что около 100 тысяч жителей столицы уже прошли ревакцинацию. В других регионах (данные предоставили несколько субъектов федерации) максимальные цифры продемонстрировала Якутия (7186). 5889 человек ревакцинировались в Карелии.
Альтернативных вакцин в части регионов не видели с лета
Если с наличием вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» серьезных проблем в регионах нет, то препараты от других производителей («ЭпиВак» от «Вектора» и «КовиВак» от центра имени Чумакова) по прежнему в наличии далеко не везде.
В Москве, где по данным властей, открыты 100 центров вакцинации в городских поликлиниках, торговых центрах и других общественных местах гражданам предлагают «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), сообщили РБК в департаменте здравоохранения столицы. «ЭпиВак» в Москве для первой вакцины недоступен с 1 июля, «КовиВака» в наличии также нет.
В ряде случаев регионы сообщали, что у них остались незначительные партии. Например, в правительстве Алтайского края сообщили, что если «Спутник V» есть 66607 доз, то «Эпивак» −2396 доз, а «Ковивак» — 2630.
Об отсутствии вакцин от «Вектора» и центра имени Чумакова с лета (а то и с весны) РБК сообщили в Адыгее, Коми, Марий Эл, Брянской, Вологодской, Ивановской, Курганской, Рязанской Пермском крае. Во Владимирской, Костромской областях рассказали, что ждут скорых поставок «КовиВак».
Однако есть и регионы, где говорят о стабильных поставках альтернативных вакцин. Речь идет в частности о Ростовской, Томской, Тульской областях.
Сколько заболевших в регионах среди привитых от COVID-19
В большинстве регионов РБК не предоставили информацию о числе заболевших после вакцинации. Часть минздравов объяснила это тем, что соответствующей статистики в регионе не ведется.
В Москве привели общую статистику Минздрава, что только 2,5% привитых заражаются коронавирусом. «Прививки не защищают на 100%, но гарантируют более легкое течение болезни. Единицы попадают в стационар, в основном это те, кто заразился сразу после введения первого компонента, до того, как иммунный ответ на вакцину был сформирован», — объяснили там.
Там, где статистика все же ведется, официальные цифры гораздо ниже данных Минздрава. Так, например, в Брянской области сообщили о 0,52% заболевших среди привитых, в Курской области 0,48%, в Кемеровской области о 0,2−0,4% (в зависимости от вакцины).
В Ленинградской области сообщили, что после прививки заболели 1,2% вакцинированных, большинство из них наблюдаются амбулаторно.
Данные о госпитализации после вакцинации также предоставили лишь несколько регионов. 4000 человек попали в больницы в Нижегородской области (полностью привиты там более 925 тыс. человек), 1076 в Вологодской области (полностью привиты более 290 тыс. человек), 272 в Якутии (полностью привиты более 340 тыс. человек), 138 в Ульяновской области, 109 в Магаданской области, 95 в Тульской области.
В Алтайском крае, Башкирии и на Сахалине сообщили, что госпитализированных после вакцинации менее 1%.
В начале сентября глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала, что в случае с привитыми заболевшими после вакцинации называют только тех, у кого вирус был обнаружен после 42-го дня с момента первой прививки. Она уточнила, что это «тот период, когда уже сформирован иммунитет» и «когда, по идее, пациент уже заболевать не должен».
Гаяна Демурина, Артем Филипенок, Евгения Лебедева, Егор Губернаторов, Екатерина Костина, Алена Прохоренко, Любовь Порываева, Анастасия Серова