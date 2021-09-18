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10:18 (мск), источник: ТАСС

Семья Баталова подала иск об исключении имени актера из названия благотворительного фонда

Сумма исковых требований, заявленных семьей Баталова к Наталье Дрожжиной, составляет более 14 млн рублей.

Источник: AP 2021

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вдова и дочь актера Алексея Баталова подали иск к актрисе Наталье Дрожжиной о взыскании с нее так называемого неосновательного обогащения, составляющего, по оценкам семьи, более 14 млн рублей. Как сообщили ТАСС в Дорогомиловском суде Москвы, Баталовы также заявили иск к мужу Дрожжиной Михаилу Цивину, столичному адвокату Нареку Кастаняну и нотариусу Москвы Дмитрию Бублию об исключении упоминания имени народного артиста из названия благотворительного фонда.

«В исковом заявлении Леонтенко Г. А. и Баталова М. А. просят взыскать с Дрожжиной Н. Г. в пользу Леонтенко неосновательное обогащение в размере 1 000 905 рублей, $122 742, €25 129, а также €25 235 в пользу Баталовой», — говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

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Сумма исковых требований, заявленных семьей Баталова к Дрожжиной, составляет в различной валюте в общей сложности более 14 млн в рублевом эквиваленте (по курсу на 2021 год).

1 октября Дорогомиловский суд приступит к рассмотрению искового заявления Гитаны Леонтенко об исключении упоминания имени Алексея Баталова, которое в настоящее время носит благотворительный фонд «Благор». Согласно данным из открытых источников, учредителями «Благора» являются дочь актера Мария Баталова, Наталья Дрожжина, ее супруг Михаил Цивин, столичный адвокат Нарек Костанян и сама Леонтенко.

Иск о взыскании денежных средств с Дрожжиной суд планирует рассмотреть 12 октября. В исковом заявлении вдова и дочь актера просят судебную инстанцию «признать недействительным протокол общего собрания учредителей фонда “Благор” имени Алексея Баталова», а также «признать недействительным согласие Леонтенко на использование имени и фамилии Баталова Алексея Владимировича в наименовании фонда». Если в первом иске семья актера заявила претензии только к Дрожжиной, то во втором в качестве ответчиков (кроме фигурантов дела о мошенничестве Дрожжиной и ее мужа) уже выступают адвокат Нарек Кастанян и нотариус Москвы Дмитрий Бублий, обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве при оформлении сделок с недвижимостью семьи Баталовых.

Пожизненное содержание и отказ от него

В конце апреля Замоскворецкий суд Москвы по просьбе столичной прокуратуры признал недействительным договор пожизненного содержания с иждивением Марии Баталовой с Натальей Дрожжиной. Предметом договора стало нежилое помещение на улице Серафимовича, а также двухкомнатная квартира в 1-м Самотечном переулке. Также суд признал недействительным договор, предметом которого является доля квартиры в центре Москвы в том же доме, где расположена актерская мастерская и официально располагается его фонд.

Гражданское дело по иску прокурора Центрального административного округа Москвы к Дрожжиной о признании договора недействительным было объединено в одно производство с делом по иску Дрожжиной к Баталовой о расторжении договора пожизненного содержания, решение по нему вступило в законную силу. По факту мошенничества с имуществом народного артиста Алексея Баталова Главное следственное управление СК по Москве расследует уголовное дело, обвиняемыми по которому являются Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Вдова и дочь актера признаны потерпевшими по делу. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест.

Народный артист Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года.

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