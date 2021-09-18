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10:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали важный фактор для похудения

Ключ к потере веса спрятан в кишечнике.

Источник: Reuters

Правильного питания и физической активности может быть недостаточно для потери лишнего веса, выяснили исследователи из США.

Еще одним важным фактором в этом процессе является микробиом кишечника — сообщество микроорганизмов, помогающих расщеплять пищу. 

Ученые из Института системной биологии в Сиэтле изучали микробиом 105 человек, которые пытались сбросить лишний вес. Хотя все участники перешли на здоровое питание, похудела из них только половина.

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Анализы показали, что эти люди обладали микробиомом с низкой скоростью роста бактерий. Очевидно, таким людям потребуются более серьезные меры для потери лишнего веса, говорят исследователи.

«Как минимум, это может означать диагностику для выявления людей, которые будут хорошо реагировать на умеренные изменения образа жизни, и тех, кому потребуются решительные меры для потери веса», — сказал в своем заявлении доктор Шон Гиббонс, соавтор статьи.

Понимая, какие микробы и метаболические процессы способствуют снижению веса, ученые также смогут разработать пребиотические и пробиотические препараты, которые помогут активизировать микробиом кишечника.

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