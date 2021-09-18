В России за сутки выявили 20,3 тыс. новых случаев коронавируса

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (2746), Санкт-Петербурге (1791) и Московской области (915).
От последствий COVID-19 за сутки скончался 799 человек, полностью выздоровели 16 247 человек.
Всего с начала распространения коронавируса в России зарегистрировали 7 254 754 случая заболевания, число летальных исходов достигло 197 425, полностью выздоровели 6 485 264 человек.
17 сентября в Роспотребнадзоре отметили, что в России наблюдается замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19, в 11 субъектах РФ фиксируется прирост новых случаев. В целом же эпидситуация в стране на сегодняшний день остается достаточно стабильной, указала глава ведомства Анна Попова.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты почти 47,5 млн россиян, двумя компонентами — 41 млн. Кроме того, он рассказал, что около 2−3% пациентов в России, получивших приглашение на прохождение углубленной диспансеризации после перенесенного COVID-19, пришли на нее.
3 сентября Попова заявляла, что в России наблюдаются неплохие темпы вакцинации от коронавируса, но их нужно ускорить, чтобы избежать критичного прироста новых случаев в осенний период.
В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».