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15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нью-Йорке бульдозеры раздавили десятки нелегальных мотоциклов (видео)

Власти планируют конфисковать еще тысячи.

Власти Нью-Йорка распространили видео, в котором бульдозеры уничтожают десятки нелегальных мотоциклов, конфискованных у их владельцев.

Это предупреждение от местных чиновников для всех, кто планирует и дальше пользоваться такими транспортными средствами или продавать их клиентам.

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В том году полиция Нью-Йорка планирует конфисковать еще 3 тысячи нелегальных мотоциклов. В прошлом году в городе конфисковали и уничтожили 500 байков, сообщает Inside Edition.

Власти утверждают, что эти транспортные средства не оснащены надлежащим образом для использования в городе. Им не хватает зеркал, поворотников и стоп-сигналов. Только в первом квартале этого года из-за таких мотоциклов погибли восемь человек.

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