16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самые высокие люди в мире стали ниже
Причиной может оказаться неправильное питание.
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Жители Нидерландов остаются самой высокой нацией на Земле, но число высоких людей в этой стране сокращается.
По данным на 2020 год, рост 19-летних жителей Нидерландов мужского пола составлял в среднем 182,9 см, а женского — 169,3 см. При этом нидерландские мужчины, родившиеся в 2001 году, в среднем оказались на 1 см ниже, чем поколение, родившееся в стране в 1980-м. А нидерландские женщины стали ниже в среднем на 1,4 см, сообщает Guardian со ссылкой на национальное управление статистики Нидерландов.
Такое уменьшение частично связано с увеличением притока иммигрантов невысокого роста, а также c рождением детей от смешанных браков, объяснили специалисты. Но тенденция к уменьшению роста наблюдается и среди коренных жителей страны.
Ученые предположили, что причиной является нездоровое питание населения. Похожая тенденция к уменьшению роста замечена и в других странах, в которых высока популярность фастфуда, например, в США.
Анна Лысенко