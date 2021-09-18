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22:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Ученые заявили, что из-за мутаций коронавирус лучше передается по воздуху

Мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху, выяснили ученые из Университета Мэриленда в США. По их данным, при альфа-варианте SARS-CoV-2 количество вирусной РНК в выдыхаемом воздухе увеличивается по сравнению с более ранними штаммами. Исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases.

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Источник: Reuters

Исследователи изучили 49 случаев заражения разными штаммами коронавируса, включая альфа-вариант (впервые обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года) и более ранние. У всех участников исследования болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.

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Одних участников исследования просили три раза повторить алфавит, других — 30 раз прокричать Go Terps (Terps — спортивные команды Университета Мэриленда) или несколько раз спеть «Happy Birthday». Зараженные альфа-штаммом выдыхали при этом примерно в 100 раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был выявлен изначальный «уханьский» вариант.

«Мы знаем, что “дельта” даже более заразна, чем “альфа”. Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем», — говорится в исследовании.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России около 95% случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «дельта». Глава ведомства Анна Попова говорила, что этот вариант более заразный, однако не вызывает тяжелого течения заболевания.

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