Ученые заявили, что из-за мутаций коронавирус лучше передается по воздуху

Исследователи изучили 49 случаев заражения разными штаммами коронавируса, включая альфа-вариант (впервые обнаружен в Великобритании в сентябре 2020 года) и более ранние. У всех участников исследования болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.
Одних участников исследования просили три раза повторить алфавит, других — 30 раз прокричать Go Terps (Terps — спортивные команды Университета Мэриленда) или несколько раз спеть «Happy Birthday». Зараженные альфа-штаммом выдыхали при этом примерно в 100 раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был выявлен изначальный «уханьский» вариант.
«Мы знаем, что “дельта” даже более заразна, чем “альфа”. Наше исследование предоставляет дополнительные доказательства передачи новых штаммов инфекции воздушно-капельным путем», — говорится в исследовании.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России около 95% случаев заражения коронавирусом приходится на штамм «дельта». Глава ведомства Анна Попова говорила, что этот вариант более заразный, однако не вызывает тяжелого течения заболевания.
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