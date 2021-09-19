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02:21 (мск), источник: Известия

Корабль SpaceX с экипажем космических туристов приводнился в Атлантическом океане

Корабль SpaceX с экипажем космических туристов приводнился в Атлантическом океане. Трансляция проходит на сайте компании.

Экипаж находился в космосе три дня.

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Как ранее пояснили в SpaceX, целью отправленной в космос команды является проведение научных исследований, «направленных на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов».

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал 15 сентября в 20:03 по времени Восточного побережья США (3:03 мск 16 сентября).

В составе команды — 38-летний миллиардер Джаред Айзекман, ветеран ВВС США Крис Семброски и геофизик и пилот Сиан Проктор. Также космическим туристом стала 29-летняя Хейли Арсено, в детстве она перенесла рак костей. Из-за болезни одна ее нога была ампутирована, теперь девушка передвигается с помощью протеза. Арсено стала самой молодой американкой, побывавшей космосе.

Новость дополняется.

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