Эксперт заявил, что спад заболеваемости COVID-19 ожидается в январе 2022 года

«Мы не можем предсказать начало волны, но можем предсказать, когда ждать ее конца. Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу волна длится в среднем четыре-шесть недель. Если она начнется в конце октября — ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть еще динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае», — сказал он.
По словам Исаева, сейчас наблюдается серьезный подъем заболеваемости в РФ. «Третья волна переходит в четвертую в регионах. В Москве ситуация с коронавирусом, по нашим оценкам, более спокойная», — пояснил он.
Собеседник агентства также отметил, что отягчающим фактором в вопросе нынешнего подъема заболеваемости является появление нового штамма коронавируса «мю». Уже существует предположение ученых о том, что он может уклоняться от антител, которые были сформированы в ходе вакцинации или после перенесенной болезни. «Если это подтвердится, это может усилить четвертую волну. Но я считаю, что раньше второй половины октября она у нас официально не начнется. Сложность прогнозов упирается в отсутствие данных по сиквенсам штаммов коронавируса в России», — заявил Исаев.
Как ранее отмечал эксперт, подъем заболеваемости COVID-19 среди россиян также продолжится осенью, так как вирус будет циркулировать среди детей в образовательных учреждениях. Последние, в свою очередь, будут приносить ковид в семьи.