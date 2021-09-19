09:19 (мск), источник: РБК
Собянин объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Москве
В России на протяжении четырех дней наблюдается новый подъем заболеваемости COVID-19. Москва по приросту зараженными коронавирусом побила рекорды начала августа.
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Подъем заболеваемости коронавирусом в Москве связан с тем, что многие жители вернулись из отпуска и начался учебный год. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в это период, как всегда, быть осторожными, соблюдать санитарные требования и беречь себя и свое здоровье», — сказал он отвечая на вопрос журналиста о причинах роста заболеваемости коронавирусом (цитата по «РИА Новости»).
В России на протяжении четырех дней наблюдается новый подъем заболеваемости COVID-19. Так, если за 14 сентября суточный прирост составлял 17 837 новых заболевших, то за предыдущие сутки впервые с конца августа выявили более 20 тыс. случаев. В тоже время, больше всего заражений среди российских городов было выявлено в Москве, где за 18 сентября COVID-19 заболели 2746 человек. Это максимум с начала августа.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в 11 регионах. В 53 субъектах число заболевших снижается, еще в 21 ситуация стабильна. При этом она отметила, что рост заболеваемости пока не ярко выраженный и не динамичный.
В начале сентября главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко допустил начало четвертой волны COVID-19 в конце сентября — начале октября в том числе из-за сезонной вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, исключал возможность введения нового локдауна из-за сообщений о приближении четвертой волны.