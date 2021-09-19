10:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самая длинная в мире пещера оказалась еще длиннее
Она не намного меньше расстояния между Москвой и Санкт-Петербургом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Мамонтова пещера в Кентукки, которая является самой длинной из известных пещерных систем на Земле, установила новый рекорд, оказавшись еще длиннее, чем считалось до сих пор.
Геодезисты совместно с волонтерами нанесли на карту еще 13 километров соединенных с пещерой подземных проходов под хребтом Флинт в западных предгорьях Аппалачей.
«Многие проходы в пещере длинные и трудные. Там нужно лазать, подниматься вертикально, протискиваться, ползать, преодолевать воду и грязь», — рассказала Карен Уиллмс из некоммерческого Фонда исследований пещер в официальном заявлении этой организации.
Теперь длина карстовой пещерной системы Мамонтова — Флинт-Ридж составляет 676 км. Это немного меньше, чем расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом (709 км).
Анна Лысенко
Еще больше интересного о природе