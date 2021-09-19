Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше «Миллион призов», проголосовав на выборах онлайн

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше «Миллион призов», проголосовав на выборах депутатов Госдумы онлайн. Эти баллы равны 10 тыс. рублей для приобретения товаров и услуг у партнеров программы, сообщил журналистам в воскресенье руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
«[Пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Сергеевич Песков <…> [выиграл сертификат на ] 10 тыс. [рублей]. Он еще не знает», — сказал Венедиктов.
Голосующие на выборах в Москве онлайн получают СМС с кодом для участия в розыгрыше 100 машин, 21 квартиры и денежных сертификатов номиналом 10 тыс. рублей, 25 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. Участникам розыгрыша необходимо активировать свой уникальный код на сайте ag-vmeste.ru.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках, бумажный бюллетень на участке им не выдадут.