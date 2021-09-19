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12:06 (мск), источник: Известия

В России выявили 20 174 случая COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 20 174 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением СOVID-19. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни.

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Источник: AP 2021

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (2376), Санкт-Петербурге (1834) и Московской области (1004).

От последствий COVID-19 за сутки скончались 793 человека, полностью выздоровели 13 418 человек.

При этом с начала распространения коронавируса в России зарегистрировали 7 274 928 случая заболевания, число летальных исходов достигло 198 218, полностью выздоровели 6 498 682 человека.

Ученые из Университета Мэриленда в США выяснили, что мутировавший коронавирус способен лучше перемещаться воздушно-капельным путем. В ходе эксперимента выяснилось, что люди, зараженные штаммом «Альфа», выдыхают до 100 раз больше частиц вируса, чем инфицированные другими вариантами коронавируса.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты почти 47,5 млн россиян, двумя компонентами — 41 млн.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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