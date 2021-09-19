В России выявили 20 174 случая COVID-19 за сутки

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (2376), Санкт-Петербурге (1834) и Московской области (1004).
От последствий COVID-19 за сутки скончались 793 человека, полностью выздоровели 13 418 человек.
При этом с начала распространения коронавируса в России зарегистрировали 7 274 928 случая заболевания, число летальных исходов достигло 198 218, полностью выздоровели 6 498 682 человека.
Ученые из Университета Мэриленда в США выяснили, что мутировавший коронавирус способен лучше перемещаться воздушно-капельным путем. В ходе эксперимента выяснилось, что люди, зараженные штаммом «Альфа», выдыхают до 100 раз больше частиц вируса, чем инфицированные другими вариантами коронавируса.
Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты почти 47,5 млн россиян, двумя компонентами — 41 млн.
Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».