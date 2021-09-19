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13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте обнаружили предметы культа богини Хатхор (фото)

Среди них — колодец со «святой» водой и кирпичная ванна для омовений.

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Египетские археологи, работающие на раскопках храмов вдоль западного рукава Нила в губернаторстве Кафр-еш-Шейх, обнаружили артефакты, которые использовались древними египтянами в ритуалах, связанных с богиней Хатхор.

Хатхор в египетской мифологии была богиней неба, радости, любви, опьянения, материнства, плодородия, веселья и танцев. Она считалась одной из главных богинь Древнего Египта.

Среди находок — часть колонны в форме идола Хатхор, маленькие статуэтки, в том числе из слоновой кости, золотой глаз, чаши для подношений, каменная плита с надписями и многое другое, сообщает Министерство по делам древностей Египта.

Археологи также обнаружили руины огромного здания из известняка, построенного вокруг колодца со «святой» водой, используемой в повседневных ритуалах. Неподалеку остались следы кирпичной ванны для омовений, а также системы для подогрева и подачи воды.

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